Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την κατάπαυση πυρός στη Γάζα, καθώς ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε ότι η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ στις 08:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) την Κυριακή.

«Συμβουλεύουμε τους αδελφούς μας να παραμείνουν προσεκτικοί, να επιδείξουν τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και να περιμένουν οδηγίες από επίσημες πηγές», έγραψε ο εκπρόσωπος Majed al-Ansari σε ανάρτησή του στο X στα αραβικά.

As coordinated by the parties to the agreement and the mediators, the ceasefire in the Gaza Strip will begin at 8:30 a.m. on Sunday, January 19, local time in Gaza. We advise the inhabitants to take precaution, exercise the utmost caution, and wait for directions from official…

