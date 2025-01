Για άλλη μια φορά ο Μπέρνι Σάντερς καταγγέλλει την απεριόριστη αμερικάνικη υποστήριξη στο Ισραήλ, καλώντας τις ΗΠΑ να διακόψουν την «ατελείωτη προμήθεια» όπλων στο Τελ Αβίβ.

Χαιρετίζοντας την πρόσφατη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ο Σάντερς δήλωσε ότι ελπίζει ότι η καταστροφή θα σταματήσει σύντομα και ότι οι Ισραηλινοί αιχμάλωτοι θα επιστρέψουν επιτέλους στις οικογένειές τους.

Ο γερουσιαστής από το Βερμόντ είπε επίσης ότι «ως Αμερικανοί, πρέπει να αναμετρηθούμε με τον ρόλο μας σε αυτό το σκοτεινό κεφάλαιο» της ιστορίας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέτρεψαν να συνεχιστεί αυτή η μαζική θηριωδία, παρέχοντας ατελείωτη προμήθεια όπλων στον Νετανιάχου και αποτυγχάνοντας να ασκήσουν ουσιαστική επιρροή» στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, σημείωσε ο ίδιος.

«Η στρατιωτική υποστήριξη πραγματοποιήθηκε κατά σαφή παραβίαση του αμερικανικού και του διεθνούς δικαίου», υπογράμμισε ο Σάντερς.

«Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Οι μελλοντικοί πολιτικοί ηγέτες πρέπει να διδαχθούν από αυτό το τρομερό μάθημα και να αποκαταστήσουν τον σεβασμό στους δικούς μας νόμους και τις ηθικές αρχές», πρόσθεσε ο Αμερικανός γερουσιαστής.

My hope is that the war in Gaza will now end, and the hostages will finally return to their families.

But let’s be clear: the US enabled this mass atrocity by providing an endless supply of weapons to Netanyahu and failing to exert real leverage.

This must not happen again. pic.twitter.com/hRol7zreVa

— Bernie Sanders (@SenSanders) January 17, 2025