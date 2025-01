Η κρίση μέσης ηλικίας επινοήθηκε στο Λονδίνο το 1957, όπως γράφει η συγγραφέας Pamela Druckerman στο The Atlantic.

Τότε ήταν που ένας 40χρονος Καναδός ονόματι Elliott Jaques στάθηκε μπροστά σε μια συνάντηση της Βρετανικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και διάβασε δυνατά μια εργασία που είχε γράψει.

Απευθυνόμενος σε περίπου εκατό παρευρισκόμενους, ο Jaques υποστήριξε ότι οι άνθρωποι στα μέσα των 30 συνήθως βιώνουν μια καταθλιπτική περίοδο που διαρκεί αρκετά χρόνια.

Ο Jaques -ιατρός και ψυχαναλυτής- είπε ότι είχε εντοπίσει αυτό το φαινόμενο μελετώντας τις ζωές μεγάλων καλλιτεχνών, στους οποίους παίρνει ακραία μορφή.

Στους συνηθισμένους ανθρώπους τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν θρησκευτικές αφυπνίσεις, ασυδοσία, ξαφνική αδυναμία να απολαύσουν τη ζωή, «υποχονδριακή ανησυχία για την υγεία και την εμφάνιση» και «ψυχαναγκαστικές προσπάθειες» να παραμείνουν νέοι.

Η περίοδος αυτή πυροδοτείται από τη συνειδητοποίηση ότι η ζωή τους έχει τελειώσει κατά το ήμισυ και ότι ο θάνατος δεν είναι απλώς κάτι που συμβαίνει σε κάποιον άλλον: θα συμβεί και σε αυτούς.

Ο Jaques δεν ισχυρίστηκε ότι ήταν ο πρώτος που εντόπισε αυτή την αλλαγή στη μέση της ζωής.

Επεσήμανε ότι, τον 14ο αιώνα, ο πρωταγωνιστής του Δάντη Αλιγκιέρι στη Θεία Κωμωδία-που οι μελετητές λένε ότι είναι 35 ετών- δηλώνει στην αρχή του βιβλίου: «Στα μισά του ταξιδιού της ζωής μας / βρέθηκα μέσα σε ένα δάσος σκοτεινό / γιατί το ευθύ μονοπάτι είχε χαθεί».

Αλλά ο Jaques προσέφερε μια σύγχρονη, κλινική εξήγηση και -περιέργως- έδωσε στην εμπειρία αυτή ένα όνομα: «κρίση μέσης ηλικίας».

Η διάδοση της ιδέας

Περίπου έξι χρόνια αργότερα, υπέβαλε την εργασία στο The International Journal of Psychoanalysis, το οποίο τη δημοσίευσε στο τεύχος Οκτωβρίου 1965 με τίτλο «Death and the Mid-life Crisis».

Μετά από αυτή την δημοσίευση υπήρξε τεράστιο ενδιαφέρον για τη θεωρία του Jaques καθώς η κρίση της μέσης ηλικίας είχε πλέον ευθυγραμμιστεί με το πνεύμα της εποχής.

Αν ήσασταν άνδρας που είχε γεννηθεί το 1900, είχατε μόνο περίπου 50% πιθανότητες να ζήσετε μέχρι την ηλικία των 60 ετών.

Το μέσο προσδόκιμο ζωής για τους άνδρες ήταν γύρω στα 52 έτη. Ήταν δίκαιο να θεωρήσουμε την ηλικία των 40 ετών ως την αρχή του τέλους.

Η ιδέα ότι η κρίση μέσης ηλικίας είναι αναπόφευκτη σύντομα μεταπήδησε από την ακαδημαϊκή εργασία του Jaques στη λαϊκή κουλτούρα.

Η κρίση μέσης ηλικίας, η οποία μόλις και μετά βίας υπήρχε πέντε ή έξι χρόνια νωρίτερα, αντιμετωπίστηκε ξαφνικά σαν ένα βιολογικό αναπόφευκτο γεγονός που μπορεί να σας κυριεύσει ή και να σας σκοτώσει.

«Ένα άτομο που βρίσκεται στη δίνη … δεν γνωρίζει καν ότι κάτι συμβαίνει μέσα στο σώμα του, μια σωματική αλλαγή που επηρεάζει τα συναισθήματά του», εξηγούσε ένα άρθρο των New York Times το 1971.

«Ωστόσο, τον βασανίζει η αναποφασιστικότητα, η ανησυχία, η πλήξη, η προοπτική του «τι νόημα έχει» και η αίσθηση ότι είναι περιχαρακωμένος».

Η κρίση σύντομα επεκτάθηκε από τον αρχικό ορισμό του Jaques για να συμπεριλάβει πρακτικά κάθε εσωτερική διαμάχη.

Μπορούσες να την έχεις επειδή είχες πετύχει όλα όσα είχες σκοπό να πετύχεις, αλλά δεν μπορούσες να δεις το νόημα όλων αυτών. Ή θα μπορούσες να έχεις μία επειδή δεν είχες πετύχει αρκετά.

Ποιος «πλήττεται» από την μέση ηλικία;

Παρά ορισμένους βιολογικούς ισχυρισμούς, η κρίση μέσης ηλικίας θεωρούνταν κυρίως ως μια ασθένεια της μεσαίας και ανώτερης τάξης.

Οι κλασικοί πάσχοντες ήταν λευκοί, επαγγελματίες και άντρες, με ελεύθερο χρόνο για να αναστοχαστούν την προσωπική τους εξέλιξη και με τα μέσα να αποκτήσουν σπορ αυτοκίνητα και ερωμένες.

Οι άνθρωποι που ανήκαν στην εργατική τάξη ή ήταν μαύροι δεν έπρεπε να αυτοπραγματώνονται.

Οι γυναίκες υποτίθεται ότι βρίσκονταν σε ένα ξεχωριστό πλάνο ζωή που καθοριζόταν από το γάμο, την εμμηνόπαυση και όταν τα παιδιά τους έφευγαν από το σπίτι.

Αλλά οι γυναίκες σύντομα συνειδητοποίησαν ότι η κρίση μέσης ηλικίας περιείχε ένα είδος ιστορίας απελευθέρωσης, σε αρμονία με το εκκολαπτόμενο γυναικείο κίνημα: Αν μισούσες τη ζωή σου, μπορούσες να την αλλάξεις.

Γυναίκες σε κρίση

Αυτή η ιδέα βρήκε έναν τέλειο αγγελιοφόρο στο πρόσωπο της δημοσιογράφου Gail Sheehy.

Τον Ιανουάριο του 1972, η Sheehy βρισκόταν σε μια αποστολή στη Βόρεια Ιρλανδία, όταν ο νεαρός καθολικός διαδηλωτής από τον οποίο έπαιρνε συνέντευξη πυροβολήθηκε στο πρόσωπο.

Το σοκ αυτής της εμπειρίας συνδυάστηκε σύντομα με το σοκ της εισόδου της στα μέσα των 30. «Κάποιος με ταρακούνησε και φώναξε: Κάνε απολογισμό! Η μισή σου ζωή έχει ξοδευτεί».

Οι ερευνητές με τους οποίους μίλησε εξήγησαν ότι ο πανικός στα 35 είναι φυσιολογικός, καθώς οι ενήλικες περνούν αναπτυξιακές περιόδους όπως και τα παιδιά.

Η Sheehy ταξίδεψε σε όλη την Αμερική και πήρε συνεντεύξεις από μορφωμένους άνδρες και γυναίκες της μεσαίας τάξης, ηλικίας 18 έως 55 ετών, σχετικά με τη ζωή τους.

Το καλοκαίρι του 1976 δημοσίευσε ένα βιβλίο σχεδόν 400 σελίδων με τίτλο Passages: Passages:Predictable Crises of Adult Life.

Οι άνθρωποι μπορούν να περιμένουν να νιώσουν «μερικές φορές βαρυσήμαντες αλλαγές προοπτικής, συχνά μυστηριώδεις δυσαρέσκειες για την πορεία που ακολουθούσαν με ενθουσιασμό μόλις λίγα χρόνια πριν».

Οι ηλικίες 37 έως 42 ετών είναι «τα χρόνια αιχμής του άγχους για σχεδόν όλους». Είπε ότι αυτές οι κρίσεις συμβαίνουν και στις γυναίκες.

Αλλά συνέβαιναν όντως οι κρίσεις μέσης ηλικίας;

Ο ανθρωπολόγος Stanley Brandes είχε τις αμφιβολίες του.

Είναι τελικά υπαρκτή η κρίση μέσης ηλικίας;

Τη δεκαετία του 1980, καθώς ο ίδιος πλησίαζε την ηλικία των 40 ετών, παρατήρησε ότι πολλά βιβλία αυτοβοήθειας στο τοπικό του βιβλιοπωλείο, στο Μπέρκλεϊ, προειδοποιούσαν ότι επρόκειτο να βιώσει μια μεγάλη ανατροπή στη ζωή του.

Ο Brandes σκέφτηκε ότι η κρίση μέσης ηλικίας μπορεί να είναι και ένα πολιτισμικό κατασκεύασμα.

«Ήταν ένα είδος κόλπου που μου έπαιζε η κουλτούρα και δεν χρειαζόταν να νιώθω έτσι», αποφάσισε, εκθέτοντας τη θεωρία του στο βιβλίο Forty: Η ηλικία και το σύμβολο.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν κρίση», λέει η Margie Lachman του Πανεπιστημίου Brandeis, μέλος της αρχικής ομάδας της μελέτης που ονομάζεται «Midlife in the United States».

Η Lachman λέει ότι οι μεσήλικες είναι συνήθως υγιείς, έχουν πολυάσχολη κοινωνική ζωή και βρίσκονται στο αποκορύφωμα των αποδοχών της καριέρας τους, οπότε «οι άνθρωποι είναι αρκετά ικανοποιημένοι».

Ορισμένοι από αυτούς που αναφέρουν ότι έχουν κρίση μέσης ηλικίας έχουν κρίσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, όχι μόνο στη μέση ηλικία, λέει η έρευνα.

Μόλις το 10 έως 20 τοις εκατό των Αμερικανών έχουν μια εμπειρία που μπορεί να χαρακτηριστεί ως κρίση μέσης ηλικίας, σύμφωνα με το MIDUS και άλλες μελέτες.

Καθώς τα δεδομένα αυτά εισέρχονταν, οι περισσότεροι επιστήμονες εγκατέλειψαν την ιδέα ότι η κρίση μέσης ηλικίας είναι βιολογική.

Τη θεωρούσαν κυρίως ως πολιτισμικό κατασκεύασμα.

Τα ίδια μέσα μαζικής ενημέρωσης που κάποτε είχαν αναγγείλει την κρίση μέσης ηλικίας άρχισαν να προσπαθούν να την απομυθοποιήσουν, σε δεκάδες ειδήσεις με παραλλαγές του τίτλου «Μύθος της κρίσης μέσης ηλικίας».

Αλλά η ιδέα ήταν πολύ πιασάρικη για να διαψευστεί.

Είχε γίνει μέρος της αφήγησης της δυτικής μεσαίας τάξης, προσφέροντας μια φρέσκια ιστορία αυτό-πραγμάτωσης για το πώς υποτίθεται ότι πρέπει να κυλάει η ζωή.