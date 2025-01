Η λαμπερή τελετή των βραβείων για τις Χρυσές Σφαίρες 2025, που θεωρείται προάγγελος των Όσκαρ πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Ιανουαρίου στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια.

Το σόου προβλήθηκε ζωντανά από το τηλεοπτικό δίκτυο CBS και από τη συνδρομητική υπηρεσία Paramount+.

Η ταινία «Emilia Pérez», το ιδιαίτερα ξεχωριστό μιούζικαλ που αφηγείται την ιστορία ενός βαρόνου ναρκωτικών που υποβάλλεται σε επέμβαση αλλαγής φύλου, απέσπασε τέσσερα βραβεία (Καλύτερη Κωμωδία ή Μιούζικαλ, Β’ Γυναικείος, Μη Αγγλόφωνη Ταινία, Τραγούδι).

Παράλληλα, η ταινία «The Brutalist», που εξερευνά την εμπειρία των μεταναστών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Ταινίας, ενώ τιμήθηκαν και ο σκηνοθέτης Μπρέιντι Κόρμπετ και ο πρωταγωνιστής Έιντριαν Μπρόντι.

Η ταινία που βραβεύθηκε στο Φεστιβάλ των Καννίων 2024 (Βραβείο της Επιστροπής και Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας για τις Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon, Selena Gomez & Adriana Paz) κέρδισε και στις Χρυσές Σφαίρες 2025 και βαίνει ολοταχώς για τα Όσκαρ. Στη χθεσινή διοργάνωση ήταν υποψήφια σε 10 κατηγορίες.

Μια δικηγόρος προσλαμβάνεται από τον αρχηγό ενός μεξικάνικου καρτέλ ναρκωτικών για να του οργανώσει τη μυστική αλλαγή… φύλου και, μετά την «εξαφάνισή» του, να φροντίσει τη γυναίκα του και την οικογένειά του.

Διεκδίκησε τη χρυσή σφαίρα για τον α’ γυναικείο ρόλο.

Από το 2018 ξεκίνησε η φυλομετάβαση παίρνοντας το όνομα Karla Sofia Garscon. Η ίδια εξέδωσε την αυτοβιογραφία της αποκαλύπτοντας ότι είναι τρανς κι από εκείνη τη χρονιά σταμάτησε να υποδύεται αντρικούς χαρακτήρες.

Σε συνέντευξη της, δεν είχε κρύψει την αγωνία της αν πλέον θα της δοθούν γυναικείοι ρόλοι. Τελικά, κατάφερε να υποδυθεί τον μεγαλοέμπορο ναρκωτικών τον «Manitas», ο οποίος αποφασίζει να αλλάξει φύλλο και να γίνει γυναίκα παίρνοντας το όνομα «Emilia Perez»

Το Netflix έχει αγοράσει ήδη τα δικαιώματα της ταινίας.

Η ταινία εξερευνά την εμπειρία των μεταναστών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατάφερε να κερδίσει το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Ταινίας, ενώ τιμήθηκαν και ο σκηνοθέτης Μπρέιντι Κόρμπετ και ο πρωταγωνιστής Έιντριαν Μπρόντι.

Ο Μπρόντι, ο οποίος έκανε ιστορία το 2002, όταν έγινε ο νεότερος νικητής του Όσκαρ Α’ Ανδρικής Ερμηνείας για την ερμηνεία του στο «The Pianist» σε ηλικία 29 ετών, έχει τώρα την ευκαιρία να γίνει ο νεότερος ηθοποιός που κερδίζει Όσκαρ δύο φορές, εάν καταφέρει να αποσπάσει το βραβείο σε ηλικία 51 ετών.

Congratulations to Brady Corbet for winning the award for Best Director – Motion Picture for The Brutalist! #GoldenGlobes pic.twitter.com/mtX2diTulS

— Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025