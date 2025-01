Την παραίτησή του από την ηγεσία του Φιλελεύθερου Κόμματος, αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό.

Το παραπάνω ανέφερε χθες Κυριακή η εφημερίδα The Globe and Mail, επικαλούμενη τρεις πηγές.

Ο Τριντό υπέστη σειρά πληγμάτων μετά την απροσδόκητη παραίτηση στα μέσα του μήνα της αντιπροέδρου της κυβέρνησής του, με φόντο τις διαφωνίες για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί ο εμπορικός πόλεμος που αποκτά πλέον ολοένα πιο σαφές περίγραμμα καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει την 20ή Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Ο Ρεπουμπλικάνος έχει πρόθεση να προχωρήσει στην επιβολή δασμού 25% στα προϊόντα που εξάγει ο Καναδάς στη χώρα του.

Η Κρίστια Φρίλαντ, που ήταν υπουργός Οικονομικών, αποχώρησε από το Κόμμα, εξαιτίας των διαφωνιών της με τον πρωθυπουργό Τριντό για το ζήτημα.

Η αποχώρηση του Τριντό θα άφηνε το κόμμα χωρίς επικεφαλής, σε μια περίοδο μάλιστα που οι δημοσκοπήσεις δεν είναι ότι καλύτερο για τους Φιλελεύθερους έναντι τρων Συντηρητικών της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πηγές δήλωσαν στην Globe and Mail ότι δεν γνωρίζουν σίγουρα πότε ο Τριντό θα ανακοινώσει τα σχέδιά του να αποχωρήσει, αλλά είπαν ότι αναμένουν ότι θα συμβεί πριν από μια έκτακτη συνεδρίαση των βουλευτών του κόμματος την Τετάρτη (8/1).

Ένας αυξανόμενος αριθμός βουλευτών των Φιλελευθέρων, θορυβημένοι από μια σειρά δυσοίωνων δημοσκοπήσεων, έχουν καλέσει δημοσίως τον Τριντό να παραιτηθεί.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του πρωθυπουργού για τη Δευτέρα (6/1) ανέφερε θα συμμετείχε ουσιαστικά σε συνεδρίαση της επιτροπής του υπουργικού συμβουλίου για τις σχέσεις Καναδά-ΗΠΑ.

Παραμένει ασαφές αν ο Τριντό θα αποχωρήσει αμέσως ή θα παραμείνει πρωθυπουργός μέχρι να επιλεγεί νέος ηγέτης των Φιλελευθέρων, πρόσθεσε το δημοσίευμα της Globe and Mail.

Ο Τριντό ανέλαβε την ηγεσία των Φιλελευθέρων το 2013, όταν το κόμμα βρισκόταν σε μεγάλο πρόβλημα και είχε περιοριστεί για πρώτη φορά στην τρίτη θέση στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Αν παραιτηθεί, αυτό πιθανότατα θα δώσει ώθηση σε νέες εκκλήσεις για γρήγορες εκλογές ώστε να τοποθετηθεί μια σταθερή κυβέρνηση ικανή να αντιμετωπίσει τη διακυβέρνηση του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο πρωθυπουργός έχει συζητήσει με τον υπουργό Οικονομικών Ντομινίκ Λεμπλάν αν θα ήταν πρόθυμος να αναλάβει προσωρινά την ηγεσία και την πρωθυπουργία, δήλωσε μια πηγή στην εφημερίδα, προσθέτοντας ότι αυτό θα ήταν ανέφικτο αν ο Λεμπλάν σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζάστον Τριντό υποσχέθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Καναδάς θα εντείνει τους ελέγχους στα αφύλαχτα κοινά σύνορα με τις ΗΠΑ.

Ο Τριντό επισκέφθηκε τη Φλόριντα τον περασμένο Νοέμβριο για να δειπνήσει με τον Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα επιβάλει δασμούς στις καναδικές εισαγωγές, εκτός εάν η Οτάβα εμποδίσει «τους μετανάστες και τα ναρκωτικά» να περάσουν τα σύνορα.

«Συζητήσαμε για πολλά σημαντικά θέματα που θα απαιτήσουν τη συνεργασία των δύο χωρών, όπως η κρίση της φαιντανύλης και των ναρκωτικών που έχει αποδεκατίσει τόσες πολλές ζωές ως αποτέλεσμα της παράνομης μετανάστευσης, τις δίκαιες εμπορικές συμφωνίες που δεν θα θέτουν σε κίνδυνο τους Αμερικανούς εργαζόμενους και το τεράστιο εμπορικό έλλειμμα που έχουν οι ΗΠΑ με τον Καναδά», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Ο Τριντό δεσμεύτηκε να συνεργαστεί μαζί μας για να τερματίσει αυτή την τρομερή καταστροφή των αμερικανικών οικογενειών», πρόσθεσε.

Thanks for dinner last night, President Trump. I look forward to the work we can do together, again. pic.twitter.com/lAWFMTtQt7

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 30, 2024