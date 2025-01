O Εποπτικός Οργανισμός των ΜΜΕ στην Ινδία ζήτησε τη διενέργεια μιας ενδελεχούς έρευνας μετά την ανακάλυψη του πτώματος ενός δημοσιογράφου θαμμένου μέσα σε μια σηπτική δεξαμενή λυμάτων, που είχε καλυφθεί με τσιμέντο.

Ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Μουκές Τσαντρακάρ, ηλικίας 28 ετών, είχε κάνει σειρά ρεπορτάζ σχετικά με τη διαφθορά και τη μαοϊκή εξέγερση, που συγκλονίζει εδώ και μισό αιώνα την πολιτεία Τσατίσγκαρ, στην κεντρική Ινδία.

Επιπλέον, ήταν υπεύθυνος για ένα δημοφιλές κανάλι στο YouTube, το «Bastar Junction».

Το ινδικό Συμβούλιο ΜΜΕ, το οποίο εξέφρασε την «ανησυχία» του για τη φερόμενη δολοφονία του Τσαντρακάρ, ζήτησε χθες το βράδυ σε ένα δελτίο Τύπου μια λεπτομερή έκθεση σχετικά με την υπόθεση.

