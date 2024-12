Είναι αυτή η περίοδος του χρόνου, που από το μυαλό όλων μας περνάει η εικόνα και η φωνή του. Ο Τζορτζ Μάικλ, κάθε χρόνο, για λίγες ημέρες παίρνει ξανά «σάρκα και οστά» για δύο -εντελώς διαφορετικούς μεταξύ τους- λόγους: ο πρώτος έχει να κάνει με το απόλυτο χριστουγεννιάτικο hit «Last Christmas» και ο δεύτερος με τον θάνατό του στις 25 Δεκεμβρίου 2016.

Έτσι ενώ οι περισσότεροι επιλέγουν να παίζουν στο repeat το super hit των Wham!, κάποιοι πιο ψαγμένοι είχαν τη φαεινή ιδέα να φέρουν και πάλι στο φως της δημοσιότητας ένα από τα πιο τρελά και χιουμοριστικά βιντεάκια με πρωταγωνιστή τον pop star.

Το ημερολόγιο έγραφε 9 Ιουνίου 2007, όταν ο Τζορτζ Μάικλ με τη συνοδεία του έφταναν στο Γουέμπλεϊ για το κλείσιμο της περιοδείας του «25 Live» – ένα live που προτού καν ξεκινήσει είχε γράψει Ιστορία, καθώς θα ήταν το πρώτο μετά την ανακαίνιση του λονδρέζικου σταδίου.

Περίπου 90.000 άνθρωποι είχαν εξαντλήσει τα εισιτήρια της συναυλίας και όλοι περίμεναν πως και πως τον pop star να ανέβει στη σκηνή. Όχι όμως κι ένας σεκιούριτι, ο οποίος ακολουθώντας τους κανόνες κατά γράμμα δεν άφηνε στον Μάικλ να περάσει καθώς δεν του έδειχνε ταυτότητα.

Μάλιστα, σε κάποια στιγμή, ο σεκουριτάς ακούγεται να λέει «αυτός δεν είναι ο Τζορτζ Μάικλ» προκαλώντας τα έντονα γέλια του γνωστού μουσικού. Μάλιστα, θυμήθηκε και ένα περιστατικό που είχε γίνει πριν από κάποια χρόνια, όταν «έφαγε πόρτα» σε κλαμπ του Μπέρμιγχαμ με τον πορτιέρη να του λέει «δεν με ενδιαφέρει ακόμα κι αν ήσουν ο γ@μ@μ@ν@ς Φρανκ Σινάτρα».

The time George Michael was refused entry into his own concert at Wembley Stadium by security (2007) pic.twitter.com/9hkiuQkG3A

— Historic Vids (@historyinmemes) December 30, 2024