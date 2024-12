Οι νέες αρχές στη Συρία έκαψαν σήμερα μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, εκ των οποίων ένα εκατομμύριο χάπια captagon, μία αμφεταμίνη που παραγόταν σε βιομηχανική κλίμακα υπό τη διακυβέρνηση του Μπασάρ αλ Άσαντ, είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Στη Δαμασκό, στον προαύλιο χώρο του κτιρίου όπου στεγαζόταν η έδρα των υπηρεσιών ασφαλείας της πρώην διοίκησης, οι δυνάμεις των νέων αρχών έριξαν βενζίνη και κατόπιν έκαψαν αποθέματα κάνναβης, κουτιά Tramadol και περίπου 50 μικρούς σάκους που περιείχαν χάπια captagon, σύμφωνα με έναν εικονολήπτη του Γαλλικού Πρακτορείου.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Syria’s new authorities burned a large drug stockpile, including one million captagon pills, previously produced on an industrial scale under ousted president Bashar al-Assad.

Assad regime was the main source of the $5.6bn annual captagon trade. pic.twitter.com/BvZ9X4PVLf

— Clash Report (@clashreport) December 25, 2024