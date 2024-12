Ο στρατός της Νότιας Κορέας δήλωσε τη Δευτέρα ότι έχει εντοπίσει ενδείξεις ότι η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται να στείλει περισσότερα στρατεύματα και όπλα, συμπεριλαμβανομένων drone-καμικάζι, στη Ρωσία για να υποστηρίξει τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας.

Η Πιονγκγιάνγκ έχει ήδη παράσχει στη Ρωσία εκτοξευτές πολλαπλών ρουκετών 240 χιλιοστών και αυτοκινούμενα οβιδοβόλα 170 χιλιοστών και παρατηρήθηκε ότι ετοιμάζεται να παράγει περισσότερα drone-καμικάζι που θα αποσταλούν εκεί, αφού ο ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν καθοδήγησε μια δοκιμή τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Στρατού (JCS) της Σεούλ.

«Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας ή αλλιώς drone-καμικάζι είναι ένα από τα καθήκοντα στα οποία έχει επικεντρωθεί ο Κιμ Γιονγκ Ουν», δήλωσε αξιωματούχος του JCS, προσθέτοντας ότι ο Βορράς είχε εκφράσει την πρόθεσή του να τα δώσει στη Ρωσία.

Τέτοια μη επανδρωμένα αεροσκάφη χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στον πόλεμο της Ουκρανίας και ο Κιμ διέταξε τη μαζική παραγωγή των εναέριων όπλων.

Έδωσε επίσης εντολή για επικαιροποίηση της στρατιωτικής θεωρίας και εκπαίδευσης, επικαλούμενος τον εντεινόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αυξανόμενοι στρατιωτικοί δεσμοί της Πιονγκγιάνγκ με τη Μόσχα θα μπορούσαν να αποτελέσουν μεγαλύτερες απειλές για τη Σεούλ.

Η Βόρεια Κορέα φαίνεται να εκσυγχρονίζει τις συμβατικές δυνάμεις της, οι οποίες θεωρούνται κατώτερες από αυτές του Νότου, και αποκτά εμπειρία μάχης, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η Σεούλ, η Ουάσινγκτον και το Κίεβο έχουν δηλώσει επίσημα ότι υπάρχουν περίπου 12.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες στη Ρωσία.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Σεούλ δήλωσε ότι τουλάχιστον 1.100 από αυτούς έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί, σύμφωνα με την ενημέρωση από την υπηρεσία κατασκοπείας της Νότιας Κορέας.

Η Υπηρεσία ανέφερε περίπου 100 θανάτους με άλλους 1.000 τραυματίες στην περιοχή του Κουρσκ.

Κατά μήκος των βαριά οχυρωμένων κορεατικών συνόρων, ο Βορράς έχει στείλει έως και 10.000 στρατιώτες τις τελευταίες εβδομάδες για να μετατρέψουν την περιοχή σε έρημη έκταση και να εγκαταστήσουν φράγματα και συρματοπλέγματα, δήλωσε το JCS.

Η JCS έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που, όπως είπε, έδειχναν μια ομάδα Βορειοκορεατών στρατιωτών να δοκιμάζει τον ηλεκτροφόρο συρμάτινο φράχτη χρησιμοποιώντας μια κατσίκα.

Υπάρχει επίσης η πιθανότητα, είπε η JCS, ο Βορράς να δοκιμάσει έναν υπερηχητικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς γύρω στα τέλη του έτους πριν από την ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ θα στείλει περισσότερα μπαλόνια σκουπιδιών στον Νότο.

