Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε σήμερα στο Κρεμλίνο τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, έναν από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους έχει διατηρήσει στενές σχέσεις, σύμφωνα με πλάνα που πρόβαλε η ρωσική τηλεόραση.

«Ο Πούτιν έχει αυτή τη στιγμή συνομιλίες στο Κρεμλίνο με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Φίτσο», έγραψε στο κανάλι του στο Telegram ένας δημοσιογράφος της ρωσικής τηλεόρασης που πρόσκειται στο Κρεμλίνο, ο Πάβελ Ζαρούμπιν, ο οποίος μετέδωσε ένα σύντομο βίντεο που δείχνει τους δύο ηγέτες.

Δείτε σχετικό βίντεο:

JUST IN: 🇷🇺🇸🇰 Russian President Putin holds talks with Slovakian Prime Minister Robert Fico in Moscow. pic.twitter.com/FkOQK4meAK

— BRICS News (@BRICSinfo) December 22, 2024