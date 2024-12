Τουλάχιστον 94 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το πέρασμα του κυκλώνα Σίντο στη Μοζαμβίκη, σύμφωνα με νεώτερο απολογισμό τον οποίο ανακοίνωσε σήμερα το Ινστιτούτο Διαχείρισης Κινδύνων και Καταστροφών της χώρας.

Ο κατάλογος των ζημιών από τον κυκλώνα, που προκάλεσε επίσης μεγάλες καταστροφές στο μικρό γαλλικό αρχιπέλαγος της Μαγιότ, εκτοξεύθηκε επίσης, με τουλάχιστον 110.000 κατοικίες να έχουν καταστραφεί στη Μοζαμβίκη την οποία έπληξε ο κυκλώνας την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι με ριπές που έφθαναν «περίπου τα 260 χλμ./ώρα» και βροχόπτωση που έφτασε τα «250 χιλιοστά σε 24 ώρες» έπληξαν την επαρχία Κάμπο Ντελγκάδο (βόρεια) όπου συγκεντρώνονται περισσότεροι από 500.000 από τους 620.000 ανθρώπους που επηρεάστηκαν από την καταιγίδα.

🌪 Cyclone #Chido has left a devastating impact on communities across 🇲🇿 leaving tens of thousands in need of assistance & with critical infrastructure damaged.

UNHCR is on the ground, working tirelessly to provide protection & support to the most vulnerable. #CycloneChido pic.twitter.com/AmcR4LfnOv

— UNHCR Mozambique (@UNHCRMozambique) December 16, 2024