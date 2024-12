Δεύτερος σεισμός 2,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε διάστημα δύο ωρών στην περιοχή μεταξύ Χαλανδρίου και Αγίας Παρασκευής.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Νωρίτερα, ο σεισμός ήταν μεγέθους 2,3 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με επίκεντρο 3χλμ. νοτιοδυτικά του Χαλανδρίου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 8,7 χλμ.

Κατά το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), πάντως, η δόνηση είχε μέγεθος 3 Ρίχτερ.

