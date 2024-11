Ένα νέο βιβλίο έχει ως στόχο να μας κάνει να σκεφτούμε διαφορετικά για την ιστορία του τατουάζ στην Βρετανία, αλλά και για τους αριστοκράτες της Βικτωριανής εποχής … και τους διευθυντές τραπεζών

«Υπάρχει προφανώς μια μακρά, περίπλοκη και σημαντική ιστορία που σχετίζει τα τατουάζ με τους ναύτες, αλλά και με τους εγκληματίες και τους διάφορους νεόπλουτους», εξηγεί ο Ματ Λόντερ, συγγραφέας του βιβλίου Tattoos: The Untold History of a Modern Art.

Τα τατουάζ πλέον μπορεί να βρίσκονται σε κάθε κατηγορία ανθρώπου και δεν έχουν τον underground και εξτριμ χαρακτήρα που είχαν κάποτε.

Όμως η ιστορία της πρακτικής αυτής είναι μακρά.

«Το τατουάζ πέρασε από τον «άγριο» στον ναυτικό, από τον ναυτικό στον άνθρωπο της στεριάς. Έκτοτε έχει διεισδύσει σε ολόκληρο το κοινωνικό στρώμα».

«Αλλά ο κύριος λόγος που έχουμε βιομηχανία τατουάζ είναι επειδή οι πλούσιοι άνθρωποι ήθελαν να κάνουν. Ήθελα να εξερευνήσω αυτή τη βιομηχανία και πώς αναπτύχθηκε, και κυρίως να εξετάσω τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτήν».

Ο Λόντερ απορρίπτει την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι το τατουάζ έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τα ταξίδια του καπετάνιου Κουκ στον Ειρηνικό στα μέσα του 18ου αιώνα .

«Υπήρχε τατουάζ στη Βρετανία πριν και μετά και οι τεχνοτροπίες δεν άλλαξαν».

Εντοπίζει ως γεγονός-κλειδί το άνοιγμα της Ιαπωνίας το 1858 σε ξένους επισκέπτες και εμπόριο.

«Ακριβώς όπως τα ιαπωνικά χαρακτικά, τα ρούχα, τα έπιπλα κ.λπ. έγιναν συναρπαστικά και εξωτικά για τα αριστοκρατικά γούστα, έτσι έγινε και η ιαπωνική παράδοση του τατουάζ». Μια σειρά από Βρετανούς βασιλικούς επισκέπτες και μελλοντικούς μονάρχες έκαναν τατουάζ ενώ βρίσκονταν εκεί μαζί με διάφορους άλλους εστεμμένους αρχηγούς της Ευρώπης.

