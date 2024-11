Για την κυβερνητική πλευρά, το ΕΣΥ έχει αναχθεί σε κεντρικό στοίχημα της τετραετίας.

Και συνολικά η υγεία μαζί με την άμυνα και την παιδεία είναι ζητήματα που δεν πρέπει να «τα βλέπουμε πάντα μέσα από τα “κομματικά γυαλιά”», σύμφωνα με την αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος με αυτή τη διαχωριστική γραμμή έδειξε χθες τα κυρίαρχα πεδία στα οποία θα «στριμώχνει» το ΠΑΣΟΚ, αντιμετωπίζοντάς το ήδη ως «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ».

Για την πασοκική πλευρά, το ΕΣΥ δεν αποτελεί απλώς προγραμματική προτεραιότητα αλλά είναι, σύμφωνα με παλαιότερη αποστροφή του Νίκου Ανδρουλάκη, «ψυχή της παράταξης».

Εξ ου και, όπως προδιαγραφόταν, το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του προσωπικού γιατρού – ενός θεσμού που δεν έχει τρέξει σύμφωνα με τις αρχικές προσδοκίες του Μαξίμου – έριξε τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ στα «χαρακώματα».

Επρόκειτο για μια «μάχη» που επεδίωξαν και οι δύο πλευρές για να επανατοποθετηθούν στο πολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται και με τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Ανδρουλάκης είχαν λόγο να αφήσουν αναξιοποίητη την ευκαιρία για αντιπαράθεση, έστω κι αν αυτή εξελίχθηκε στη Βουλή με χρονική απόσταση επτά ωρών από την πρωθυπουργική επίθεση στα πασοκικά έδρανα στην ανδρουλακική αντεπίθεση στα υπουργικά.

Ενδιαμέσως τους υψηλούς τόνους διατηρούσαν τα μπρα ντε φερ του Αδωνη Γεωργιάδη («πουλάτε συριζαϊκό λαϊκισμό») και του Δημήτρη Μάντζου («μπλέξατε τη Βουλή με τον Εθνικό Κήπο, νομίζετε πως έρχεστε για περίπατο, αυτό τελείωσε»).

Ομιλία υψηλών τόνων

Από τη μία, το Μαξίμου «πατάει», αν δεν επενδύει κατά βάθος, στην αρνητική στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι σε «εκσυγχρονιστικές αλλαγές», ώστε να το ταυτίζει με τον ΣΥΡΙΖΑ στο «όχι σε όλα» και στις «απλοϊκές, ακοστολόγητες προτάσεις».

Από την άλλη, η Χαριλάου Τρικούπη προσπαθεί να αλλάξει τους όρους του «πολέμου» με δικές της πρωτοβουλίες, όπως η ρελάνς με δύο τροπολογίες για τον κατώτατο μισθό και για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά, ώστε να εκθέτει την κυβέρνηση ότι προσπερνά φιλολαϊκές προτάσεις και ότι είναι εκείνη που δεν νοιάζεται για τη συναίνεση.

Την κριτική στάση διαρκείας του ΠΑΣΟΚ επιβεβαίωσε ο Ανδρουλάκης με ομιλία υψηλών τόνων – σε μια πρόβα αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης -, ξεκαθαρίζοντας ότι το Μαξίμου δεν θα βρει στο κόμμα του το… take it or leave it ή συναίνεση α λα καρτ: «Αν θέλετε συναίνεση θα υπάρχει διαβούλευση (…). “Ναι” στην αλαζονεία και στην περιφρόνηση του λαού δεν λέει η δημοκρατική παράταξη, λέμε ένα μεγαλοπρεπές “όχι”, δεν αξίζει στον λαό μια κυβέρνηση που τον υποτιμά».

Ο ίδιος προανήγγειλε ότι θα υπάρχει πάντα αντιπρόταση και συγκεκριμένα για το ΕΣΥ προειδοποίησε για «αύξηση των ανισοτήτων» και «των ιδιωτικών δαπανών».

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ

Η κυβέρνηση δέχθηκε ίδιας έντασης «πυρά», τόσο από τα αριστερά όσο και τα δεξιά της, ότι αντιμετωπίζει τη δημόσια υγεία ΕΣΥ ως «εμπόρευμα», με τον Μητσοτάκη αφενός να επιχειρεί «θετικές» εξαγγελίες, όπως η δέσμευση ότι «37.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργεία» θα αρχίσουν από τις 28 Νοεμβρίου (παρότι δεν μπορούσε να αποφύγει παραδοχές για την κατάσταση στο ΕΣΥ), αφετέρου να σηκώνει τους τόνους στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή το αίτημα ένταξης των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά.

«Είναι τροπολογία αντιγραφής ερώτησης του ΣΥΡΙΖΑ το 2020.

Δείγμα ότι θέλετε να αντικαταστήσετε τον ΣΥΡΙΖΑ στα λάθη του» είπε και εκ νέου αποχώρησε από την αίθουσα όταν ανέβηκε στο βήμα ο επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι «πριν ακόμα διαλυθεί» το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σπεύδει να πάρει τη θέση του «στη σκιά του λεφτόδεντρου».