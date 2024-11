Τραγωδία στη νότια Κίνα με 35 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και άλλους 43 να τραυματίζονται, όταν ένας οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του σε αθλητικό κέντρο την ώρα που γυμναζόταν κόσμος, στην πόλη Ζουχάι, την παραμονή της κορυφαίας αεροπορικής έκθεσης της χώρας από τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό, που φιλοξενείται κάθε χρόνο στη συγκεκριμένη περιοχή.

Ο 62χρονος οδηγός συνελήφθη, ανακοίνωσε η αστυνομία, ενώ δεν έχει γίνει σαφές αν επρόκειτο για επίθεση ή για ατύχημα, με τις έρευνες να συθνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν υπήρχε κάποιο κίνητρο από την πλευρά του οδηγού.

Σύμφωνα με το κρατικό κανάλι CCTV οι αστυνομικοί σταμάτησαν και συνέλαβαν τον 62χρονο, ενώ επιχείρούσε να βάλει τέλος στη ζωή του μετά το πολύνεκρο συμβάν.

Τα περισσότερα βίντεο από το περιστατικό που αναρτήθηκαν από αυτόπτες μάρτυρες έχουν έκτοτε διαγραφεί από τα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ορισμένα πλάνα που εξακολουθούν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν πολλούς ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος και να τους περιποιούνται νοσοκόμοι και παρευρισκόμενοι.

Ορισμένα άτομα φαίνονται να μην έχουν τις αισθήσεις τους.

