Βίντεο με την δολοφονία ενός επιχειρηματία στο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Βραζιλίας στο Σάο Πάολο, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες.

Τα βίντεο είναι σοκαριστικά και περιέχουν σκληρές εικόνες.

Η κάμερα έχει καταγράψει τη στιγμή που ένας ένοπλος με καραμπίνα ανοίγει πυρ μέσα από ένα μαύρο όχημα που ήταν σταθμευμένο έξω από το αεροδρόμιο.

Θύμα ο επιχειρηματίας κρυπτονομισμάτων, ο Antonio Vinicius Lopes Gritzbach, ενώ τραυματίστηκαν τρία ακόμα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο άνδρες και μία γυναίκα.

Tiroteio no Terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos. Novas imagens das câmeras de segurança mostram momento do atentado contra o empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, que foi morto. Outras três pessoas ficaram feridas. pic.twitter.com/zBgGWYLBP7

— Guarulhos Todo Dia – Notícias (@guarulhostd) November 8, 2024