Το ηφαίστειο Λάκι Λάκι του όρους Λιουοτόμπι της Ινδονησίας συνέχισε να εκτοξεύει πανύψηλες στήλες καυτής τέφρας ψηλά στον αέρα την Παρασκευή, μετά την τεράστια έκρηξη που προκάλεσε τον θάνατο εννέα ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Η δραστηριότητα στο ηφαίστειο στο απομακρυσμένο νησί Φλόρες, στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα, έχει αυξηθεί από την αρχική έκρηξη της Δευτέρας, αναγκάζοντας τις αρχές την Πέμπτη να επεκτείνουν τη ζώνη κινδύνου.

Κατά την τελευταία δραστηριότητα, η μεγαλύτερη στήλη τέφρας που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής έχει ύψος 10 χιλιομέτρων, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Χάντι Γουιάγια, επικεφαλής του Κέντρου Ηφαιστειολογίας και Αντιμετώπισης Γεωλογικών Καταστροφών.

Ο Γουιάγια δήλωσε ότι ηφαιστειακά υλικά, συμπεριλαμβανομένων πυρακτωμένων βράχων, λάβας και καυτών θραυσμάτων χαλικιού και τέφρας σε μέγεθος αντίχειρα, εκτοξεύτηκαν έως και 8 χιλιόμετρα από τον κρατήρα την Παρασκευή.

😱 Indonesia’s Lewotobi Laki-laki volcano erupted again today, sending ash 16.7 km (55,000 feet) high. This follows increased activity since late October, including a deadly eruption on November 3 that killed 9 people…. pic.twitter.com/eTjm1ShUdA

Η υπηρεσία παρακολούθησης του ηφαιστείου αύξησε το καθεστώς συναγερμού του Λιουοτόμπι Λάκι Λάκι στο υψηλότερο επίπεδο.

Η Γουιάγια δήλωσε ότι οι αρχές επέκτειναν την Πέμπτη τη ζώνη κινδύνου σε ακτίνα 8 χιλιομέτρων στη βορειοδυτική και νοτιοδυτική πλαγιά του βουνού, καθώς καυτά σύννεφα τέφρας «εξαπλώνονται επί του παρόντος προς όλες τις κατευθύνσεις».

«Εξακολουθούμε να αξιολογούμε σε ποιο βαθμό θα πρέπει να επεκταθεί η ακτίνα (της επικίνδυνης ζώνης)», είπε.

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα έχει προκαλέσει ζημιές σε σχολεία και χιλιάδες σπίτια και κτίρια, συμπεριλαμβανομένων μοναστηριών, εκκλησιών και ενός ιεροδιδασκαλείου στο κατά πλειοψηφία καθολικό νησί.

🌋🇮🇩 Terrible situation in the southeast of Flores Island, Indonesia. The Lewotobi (Lakilaki) volcano erupted and launched powerful bombs of pyroclastic and volcanic ash towards nearby villages. Several houses caught fire and an intense rain of ash and gravel has forced residents… pic.twitter.com/HIUO8pi02T

— Weather monitor (@Weathermonitors) November 3, 2024