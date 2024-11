Οι έμποροι λιανικής θα πρέπει να αισθάνονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για τα γενικά ευρήματα του φετινού φθινοπώρου: οι δαπάνες των εφήβων αυξήθηκαν κατά 6% από το περασμένο φθινόπωρο και μάλιστα αυξήθηκαν κατά 4% από ό,τι την άνοιξη, όταν οι έφηβοι δήλωσαν ότι σχεδίαζαν να κάνουν ένα βήμα πίσω στην κατανάλωση.

Οπως διαβάζουμε στον ot.gr, η έκθεση της Piper Sandler έδωσε σε επωνυμίες όπως η Sephora και η μάρκα Uggs της Deckers Outdoor πολλά καλά νέα, καθώς διαπίστωσε ότι παραμένουν όλο και πιο δημοφιλείς στους εφήβους.

Ωστόσο, θα πρέπει να κρούσει καμπανάκι κινδύνου για άλλες μάρκες, ιδιαίτερα τη Nike και τη Lululemon, οι οποίες ήδη αντιμετωπίζουν μια πτώση πωλήσεων. Οι μετοχές της Nike σημείωσαν πτώση 24% φέτος, ενώ της Lululemon 46%.

Η Piper Sandler δημοσίευσε την εξαμηνιαία έρευνά της «Taking Stock With Teens», στην οποία μόνο το 27% των έφηβων κοριτσιών που ρωτήθηκαν δήλωσε ότι η Lululemon ήταν η κορυφαία τάση της μόδας, σε σύγκριση με 36% την άνοιξη. Τα έφηβα αγόρια, ένα παραδοσιακά πιστό δημογραφικό στοιχείο της Nike, έχουν στραφεί σε άλλες επωνυμίες, όπως New Balance, Adidas, On Holding και Birkenstock.