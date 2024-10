Κύματα ύψους πέντε μέτρων σάρωσαν τις ακτές της Ταϊβάν σήμερα, καθώς προσεγγίζει τη χώρα ο τυφώνας Κονγκ-ρέι, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν ότι η καταιγίδα θα ενισχυθεί προτού φθάσει σε αυτό το νησί και αναμένεται να είναι μία από τις ισχυρότερες που θα πλήξουν την περιοχή εδώ και χρόνια.

Η ταχύτητα των θυελλωδών ανέμων που συνοδεύουν τον Κονγκ-ρέι ξεπερνά σε ορισμένες περιπτώσεις τα 230 χλμ/ώρα καθώς προσεγγίζει την ακτογραμμή, σύμφωνα με το πιο πρόσφατο δελτίο του Joint Typhoon Warning Center, ενός μετεωρολογικού κέντρου του αμερικανικού στρατού.

Ο τυφώνας αναμένεται να προκαλέσει «καταστροφικούς» ανέμους, όταν θα αφιχθεί στη στεριά αύριο, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ταϊβάν, το λιγότερο πυκνοκατοικημένο τμήμα αυτής της νήσου των 23 εκατομμυρίων κατοίκων, που βρίσκεται ήδη στο έλεος μουσώνων.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

The vast Typhoon Kong-rey draws closer to landfall over Taiwan 🌀 pic.twitter.com/efgh6r5ln5

— Zoom Earth (@zoom_earth) October 30, 2024