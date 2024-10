Μετά τον θρίαμβο της Ferrari, στο «Circuit of the Americas», το ταξίδι στην Αμερικάνικη Ήπειρο συνεχίζεται στην Πόλη του Μεξικού. Το αυτοκινητοδρόμιο «Hermanos Rodriquez» θα φιλοξενήσει τον 20ο αγώνα της φετινής χρονιάς. Είναι ο δεύτερος αγώνας από μια τριπλέτα συνεχόμενων αγώνων, ο οποίος ολοκληρώνεται στη Βραζιλία, την Κυριακή 3 Νοεμβρίου. Ο Μαξ Φερστάπεν απολαμβάνει πλέον μιας σημαντικής διαφοράς ασφαλείας, που φτάνει τους 57 βαθμούς, ενώ απομένουν άλλοι 146 βαθμοί να μοιραστούν (5×26 και 2×8). Ο Λάντο Νόρις που ακολουθεί, δεν κατάφερε να υπερισχύσει στο Όστιν και βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο.

Αν η διαφορά ανάμεσά τους διευρυνθεί και άλλο στο Μεξικό, οι ελπίδες του θα λιγοστέψουν. Την ίδια στιγμή, ο Σάρλ Λεκλέρκ που υπολείπεται 79 βαθμούς από το Μαξ Φερστάπεν, είδε τις δικές του να αναπτερώνονται λόγω της βελτίωσης, που παρουσίασε η Ferrari. Τα κόκκινα μονοθέσια δεν είχαν νέες βελτιώσεις στο Όστιν, αλλά οι μηχανικοί της ιταλικής ομάδας κατέστησαν να βελτιώσουν τις αλλαγές που είχαν εισάγει στους προηγούμενους αγώνες.

Οι καμπάνες στο Μαρανέλο χτυπούσαν ασταμάτητα για το θριαμβευτικό 1-2 της ιταλικής ομάδας (87η φορά στην ιστορία της), ενώ πλέον στο εργοστάσιο έχουν αναρτηθεί επτά σημαίες για τις φετινές νίκες. Τέσσερις στη Formula 1: Αυστραλία, Μονακό, Μόντσα, Όστιν. Τρεις στους αγώνες αντοχής (WEC): Ντεϊτόνα, Λε Μαν, Όστιν. Οι κόκκινοι στις δηλώσεις τους, επικεντρώνονται στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Εκεί, η McLaren προηγείται με 544 βαθμούς, ακολουθεί η Red Bull με 504 και η Ferrari με 496. Απομένουν να μοιραστούν 245 βαθμοί (5×43 και 2×15), οπότε όλα μπορεί να συμβούν.

Η μεξικάνικη πίστα κατασκευάστηκε το 1963 και φιλοξένησε το πρώτο Grand Prix την ίδια χρονιά, με νικητή τον Τζιμ Κλαρκ. Το Μεξικό επέστρεψε στη Formula 1 το 2015, μετά από ενέργειες του τοπικού επιχειρηματία και δισεκατομμυριούχου Κάρλος Σλιμ. Η πίστα ανακαινίστηκε, αλλά διατήρησε μέρος του παλιού της χαρακτήρα. Έχει μήκος 4.303 μέτρα και μοναδικά χαρακτηριστικά: Βρίσκεται σε υψόμετρο 2,2 χιλιομέτρων και περιλαμβάνει 17 κυρίως αργές στροφές, εκ των οποίων μερικές 90 μοιρών καθώς και δυο μεγάλες ευθείες, με αντίστοιχες ζώνες DRS. Λόγω της μειωμένης πυκνότητας αέρα (πίεση 0.78 bar), μειώνεται η αεροδυναμική απόδοση των μονοθεσίων κατά 20%, καθώς και οι αεροδυναμικές αντιστάσεις. Οι κλίσεις στις αεροτομές είναι μέγιστες, όπως στο Μονακό, αλλά η παραγόμενη κάθετη δύναμη είναι ελάχιστη, όπως στη Μόντσα. Το πιο χαρακτηριστικό σημείο της διαδρομής είναι το παλιό στάδιο του μπέιζμπολ Foro Sol, όπου ο παλμός των Μεξικάνων είναι εθιστικός. Ειδικά στην απονομή, επικρατεί χαμός. Πέρυσι, ο Σέρτζιο Πέρεζ εγκατέλειψε, απογοητεύοντας τους συμπατριώτες του. Φέτος, γνωρίζει ότι πιθανότατα είναι η τελευταία του ευκαιρία για κάτι καλό, ώστε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από τις μέτριες εμφανίσεις του τον τελευταίο καιρό.

Δεδομένου ότι το οδόστρωμα είναι λείο, χωρίς αναπηδήσεις, και δεν υπάρχουν καμπές ή υψηλά αεροδυναμικά φορτία, διαθέσιμες θα είναι οι τρεις πιο μαλακές γόμες της γκάμας: C3, C4 και C5. Από τους 20 οδηγούς που θα εκκινήσουν την Κυριακή, μόνο δυο έχουν κερδίσει. Ο Φερστάπεν είναι πολυνίκης της συγκεκριμένης διαδρομής με πέντε νίκες. Έχει κερδίσει εκεί τις τρεις προηγούμενες χρονιές και άλλες δυο φορές, το 2018 και το 2017. Αντίστοιχα, ο Χάμιλτον έχει κερδίσει δύο φορές, το 2019 και το 2016.