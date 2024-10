Οι αρχές της πολιτείας Ουάσιγκτον (βορειοδυτικές ΗΠΑ) ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα πως πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρά σε σπίτι κοντά στο Σιάτλ και ότι τέθηκε υπό κράτηση δεκαπεντάχρονος στο πλαίσιο της έρευνας για τη μαζική δολοφονία.

Τα θύματα είναι τρία παιδιά και δυο ενήλικοι, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες του σερίφη της κομητείας Κινγκ. Κορίτσι που ζούσε στο σπίτι τραυματίστηκε.

Ο Μάικ Μέλις, εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη, δήλωσε στον Τύπο επιτόπου πως ο έφηβος ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Δεν είναι σαφές σε αυτό το στάδιο αν τα θύματα και ο θύτης ανήκουν στην ίδια οικογένεια, ούτε το κίνητρο του μακελειού.

Five people are dead including two adults and three juveniles after a reported shooting early Monday morning inside a home southeast of Seattle. https://t.co/86VXslFlOn

— WPEC CBS12 News (@CBS12) October 22, 2024