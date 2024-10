Αεροπορικός βομβαρδισμός από το Ισραήλ χθες Σάββατο το βράδυ στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 73 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε η πολιτική προστασία του μικρού παλαιστινιακού θυλάκου, την ημέρα που drone στοχοποίησε στο κεντρικό Ισραήλ ιδιωτική κατοικία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έκανε λόγο για απόπειρα δολοφονίας του από τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε κατοικημένη περιοχή στην Μπέιτ Λάχια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. «Ομάδες της πολιτικής προστασίας εντόπισαν 73 νεκρούς και μεγάλο αριθμό τραυματιών» στην Μπέιτ Λάχια και «υπάρχουν ακόμη νεκροί κάτω από τα συντρίμμια», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, ο Μαχμούντ Μπασάλ.

Όλα τα θύματα —ανάμεσά τους ολόκληρες οικογένειες— διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν, στον καταυλισμό προσφύγων στην Τζαμπάλια, νότια της Μπέιτ Λάχια.

Η υπηρεσία ενημέρωσης και ΜΜΕ της κυβέρνησης της Χαμάς επιβεβαίωσε τον απολογισμό αυτόν, υπογραμμίζοντας πως ανάμεσα στα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά.

Ο ισραηλινός στρατός αντέτεινε πως οι αριθμοί τους οποίους δημοσιοποίησαν οι αρχές στη Λωρίδα της Γάζας «δεν ανταποκρίνονται» στις πληροφορίες που έχει εκείνος στην κατοχή του, υποστηρίζοντας πως χρησιμοποιήθηκαν πυρομαχικά «ακριβείας» εναντίον «στόχου» που ανήκε στη Χαμάς.

Ο στρατός του Ισραήλ διεξάγει νέα αεροπορική και χερσαία επιχείρηση στο βόρειο τμήμα του μικρού παλαιστινιακού θυλάκου, από τις 6 Οκτωβρίου 2024 για να «αποτραπεί η ανασύνταξη μονάδων της Χαμάς», κατ’ αυτόν.

Έκτοτε, έχουν σκοτωθεί στον συγκεκριμένο τομέα πάνω από 400 άνθρωποι, είπε νωρίτερα χθες στο AFP ο Μαχμούντ Μπασάλ.

«Φρικιαστικές ειδήσεις από τη βόρεια Γάζα, όπου οι Παλαιστίνιοι συνεχίζουν να υφίστανται ανείπωτη φρίκη υπό πολιορκία των (ενόπλων) δυνάμεων του Ισραήλ», ανέφερε μέσω X η Τζόις Μισούγια, η μεταβατική επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Νωρίτερα χθες, εξαπολύθηκε drone εναντίον ιδιωτικής κατοικίας του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Καισάρεια (κεντρικά), πάντως ούτε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, ούτε η σύζυγός του βρίσκονταν εκεί, όπως διαβεβαίωσε το γραφείο του. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε από τη δική του πλευρά το βράδυ ότι η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε τουλάχιστον 200 ρουκέτες ή/και drones από τον Λίβανο εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

«Η Χεζμπολάχ, σύμμαχος του Ιράν, που προσπάθησε να με δολοφονήσει, εμένα και τη γυναίκα μου, διέπραξε σοβαρό λάθος», ανέφερε ο κ. Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του. «Λέω στους Ιρανούς και τους συμμάχους τους στον άξονα του κακού: οποιοσδήποτε αποπειράται να βλάψει τους πολίτες του Ισραήλ θα πληρώνει υψηλό τίμημα», πρόσθεσε.

«Θα συνεχίσουμε να εξοντώνουμε τους τρομοκράτες και θα επιστρέψουν οι όμηροι από τη Γάζα και οι κάτοικοι στο βορρά», είπε σε βιντεοσκοπημένη δήλωση ο Νετανιάχου, και συνέχισε: «Τίποτα δεν θα μας σταματήσει… Θα συνεχίσουμε μέχρι τη νίκη».

