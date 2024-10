«Τίποτα δεν θα μας σταματήσει», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την επίθεση της Χεζμπολάχ στην ιδιωτική κατοικία του στην Καισάρεια.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βιντεοσκοπήθηκε να κάνει τη συγκεκριμένη δήλωση, ενώ πρόσθεσε ότι: «Θα συνεχίσουμε μέχρι τη νίκη».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Ένας άνδρας περίπου 50 ετών υπέκυψε στα τραύματά του μετά τις σημερινές επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ.

Ο άνδρας που πέθανε είχε τραυματιστεί μετά από επίθεση με ρουκέτα στην πόλη Άκρη.

Οι IDF λένε ότι περίπου 60 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν

Σύμφωνα με τις IDF, περίπου 60 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν προς το βόρειο Ισραήλ, 30 ρουκέτες προς την Άνω Γαλιλαία και άλλες 30 προς την περιοχή της Χάιφα.

Ορισμένες από τις ρουκέτες αναχαιτίστηκαν, λέει ο ισραηλινός στρατός.

Την είδηση για την επίθεση της Χεζμπολάχ στο σπίτι του Μπενιαμίν Νετανιάχου μετέδωσε αρχικά το σαουδαραβικό μέσο Al-Hadath, το οποίο επικαλέστηκαν και ισραηλινά ΜΜΕ. Στη συνέχεια εκπρόσωπος του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού επιβεβαίωσε την επίθεση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και η σύζυγός του δεν ήταν στην Καισάρεια την ώρα της επίθεσης και δεν υπήρχαν απώλειες.

Δείτε σχετικά βίντεο:

Hezbollah UAV reportedly struck what’s believed to be Benjamin Netanyahu’s private home in Caesarea, according to Saudi TV channel «Al-Hadath.»

Σύμφωνα με αναφορές, ένα ισραηλινό ελικόπτερο Απάτσι εντόπισε αλλά δεν κατάφερε να αναχαιτίσει το drone της Χεζμπολάχ πάνω από την Άκο και έτσι αυτό κατάφερε να συνεχίσει μέχρι την Καισάρεια.

Footage depicts the failure of an Israeli Apache helicopter to locate and intercept the Lebanese drone over Akko, which continued all the way to Caesarea, where reports indicate that it struck Netanyahu’s residence. pic.twitter.com/nHxpM0ZSAc

— Quds News Network (@QudsNen) October 19, 2024