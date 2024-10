Η πρώτη φωτογραφία από το πλήγμα της Χεζμπολάχ, που στόχευε την κατοικία του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην Καισάρεια, δόθηκε στη δημοσιότητα το απόγευμα του Σαββάτου.

Οι ζημιές στο σπίτι από το χτύπημα με drone ιρανικής κατασκευής, που προκάλεσε τα άμεσα αντίποινα του Ισραήλ στη Βηρυτό, είναι ορατές δια γυμνού οφθαλμού.

Iran barely failed to assassinate Netanyahu this morning, only because he wasn’t where he usually is on a Saturday morning at dawn, in bed at his weekend beach house. If I were a senior IRGC member I know what I would be doing right now: Getting dressed up in my finest burka, and… pic.twitter.com/3XH8Gklzin

— Saul Sadka (@Saul_Sadka) October 19, 2024