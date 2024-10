Το σήμα εκκίνησης υλοποίησης ενός φιλόδοξου στόχου αυτού τη σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου που θα εξυπηρετεί τις λεγόμενες άγονες γραμμές έδωσε ο υπουργός Ναυτιλίας Χρήστος Στυλιανίδης.

Συναντήσεις

Στο πλαίσιο αυτό, ο Στυλιανίδης είχε στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και άλλους φορείς σε συνέχεια της έναρξης της προμελέτης για το έργο σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) «Consultant for the Pre-feasibility study for a Green Ferries PPP» που πραγματοποιήθηκε στις 05.09.2024.

«Πράσινα πλοία»

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων ο Στυλιανίδης μαζί με τους εκπροσώπους των ανάδοχων εταιρειών ενημέρωσε τα ενδιαφερόμενα μέρη για το έργο ΣΔΙΤ που αφορά στις άγονες γραμμές και ειδικότερα στη μελέτη ακτοπλοϊκών συνδέσεων δημόσιας υπηρεσίας και τη χρήση «πράσινων» πλοίων.

Ανάλογες ενημερωτικές συναντήσεις θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, στο πλαίσιο διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders consultation).

«Το σχέδιο»

Το σχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας προβλέπει τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (υπουργείου και ακτοπλοϊκών εταιρειών) να κατασκευασθούν πλοία τα οποία θα ανήκουν ουσιαστικά στο κράτος αλλά θα τα διαχειρίζεται η ακτοπλοϊκή εταιρεία.

Η ναυπήγηση του πλοίου θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από κεφάλαια του ΕΣΠΑ και από την ακτοπλοϊκή εταιρεία που θα δρομολογήσει για 12 χρόνια υποχρεωτικά στη συγκεκριμένη γραμμή που θα έχει επιλεγεί. Επίσης το πλοίο θα δικαιούται και το μίσθωμα για την εκτέλεση της άγονης γραμμής.

80 εκατ.

Για το πρόγραμμα αυτό το υπουργείο Ναυτιλίας έχει εξασφαλισμένα 80 εκατ. ευρώ ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να φτάσουν τα 360 εκατ. ευρώ.

Οι διαδικασίες θα πρέπει να τρέξουν γρήγορα για να μη χαθούν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. Για να μη συμβεί αυτό η σχετική αίτηση από την ενδιαφερόμενη ακτοπλοϊκή εταιρεία θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι 31/12/2027.

Προς το παρόν πάντως αναμένεται η ολοκλήρωση της μελέτης από την εταιρεία Hydrus Engineering, κάτι που θα γίνει μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025 η οποία θα εξετάσει το τι πλοία χρειάζονται, το οικονομικό μοντέλο αλλά και τα εναλλακτικά καύσιμα που θα χρησιμοποιούν.

ΠΙλοτικά

Η εταιρεία αναμένεται να λάβει τα δεδομένα όλων των υφιστάμενων άγονων γραμμών και σε συνεργασία με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες θα προχωρήσει στην κατάρτιση της σχετικής μελέτης.

Από την ποιότητά της θα εξαρτηθεί ουσιαστικά και η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου, που σε πρώτη φάση θα αφορά πιλοτικά τρεις γραμμές.

Αυτό που θα «απαντήσει» η μελέτη και από τα οποία εξαρτάται η επιτυχία του εγχειρήματος είναι το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου και του ιδιώτη (ακτοπλοϊκής εταιρείας) στο πρόγραμμα, η διάρκεια των συμβάσεων, το ύψος των μισθωμάτων, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της εταιρείας και του Δημοσίου, κ.λπ.

Θετικό βήμα.

Οι ακτοπλόοι αν και όπως δηλώνουν υπάρχουν ακόμη πολλά θέματα προς διερεύνηση, θεωρούν ωστόσο ότι πρόκειται για ένα θετικό βήμα προς τα μπρος στην κατεύθυνση ανανέωσης του ακτοπλοϊκού στόλου.

Να σημειωθεί ότι η αξιοποίηση των ΣΔΙΤ γίνεται για πρώτη φορά στην ακτοπλοΐα.

Οπως εκτιμάται η επιτυχία του προγράμματος έγκειται στο να είναι ελκυστικό δεδομένου ότι και ο ακτοπλοϊκός κλάδος στη χώρα μας, ειδικά στον τομέα των άγονων γραμμών, περιλαμβάνει και μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρηματοδότησή τους.

Καύσιμα

Αν στα μεσομακροπρόθεσμα σχέδια το υπουργείο παίρνει «καλό βαθμό» από την ακτοπλοϊκή αγορά δεν συμβαίνει το ίδιο στα άμεσα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Για παράδειγμα, όπως αναφέρουν κύκλοι του κλάδου, η νέα προκήρυξη για τις άγονες γραμμές της δρομολογιακής περιόδου 1/11/2024 – 31/10/2025 δεν περιλαμβάνει τη ρήτρα καυσίμων ενώ και το συνολικό κονδύλιο είναι μειωμένο κατά 5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την περυσινή.

74 άγονες γραμμές

Η συνολική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ για 74 «άγονες» γραμμές κυμαίνεται φέτος από τα 107,14 εκατ. ευρώ μέχρι τα 119,42 εκατ. ευρώ, ενώ για την προηγούμενη δρομολογιακή περίοδο η δαπάνη για 73 «άγονες» γραμμές κυμαίνονταν από 106,56 εκατ. ευρώ έως 124,42 εκατ. ευρώ.

Επίσης το υπουργείο Ναυτιλίας «αρνείται» να αυξήσει το κρατικό ναυλολόγιο το οποίο παραμένει το ίδιο από το 2018!