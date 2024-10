Ο κινεζικός τεχνολογικός γίγαντας ByteDance, μετά την αξιοσημείωτη επιτυχία στον χώρο του Διαδικτύου με την εφαρμογή του TikTok που μετρά μέχρι σήμερα περισσότερους από 1 εκατομμύριο ενεργούς χρήστες, αποφάσισε να το γυρίσει και στο έντυπο, καθώς θέλει να δημοσιεύσει στο χαρτί ψηφιακά βιβλία που έχει ήδη δημιουργήσει.

Η ByteDance, που κατέχει το TikTok, έκανε μια πρώτη κίνηση στην έκδοση ψηφιακών βιβλίων το περασμένο έτος. Τώρα θέλει να αφήσει το αποτύπωμά της και στην έκδοση βιβλίων, καθώς σχεδιάζει να επεκταθεί στο λιανικό εμπόριο με την πώληση βιβλίων σε φυσικά βιβλιοπωλεία, μέσω της εκδοτικής εταιρείας που συνεργάζεται, την «8th Note Press».

Ποιους αναγνώστες θέλουν να «κερδίσουν»

Για την ώρα, σχεδιάζουν την κυκλοφορία 10 έως 15 βιβλίων το χρόνο, με τους πρώτους τίτλους να έρχονται στις αρχές του 2025. Στόχος τους είναι να «κερδίσουν» τους νεότερους αναγνώστες -δηλαδή των Millennials και των Gen Z- έχοντας ως θεματική τον ρομαντισμό και την μυθοπλασία για νέους.

«Σκεφτόμαστε πρώτα τι αρέσει στους ανθρώπους να διαβάζουν, ποιος διαβάζει αυτά τα βιβλία, πώς μιλούν οι άνθρωποι για αυτά τα βιβλία, πώς γίνονται αυτές οι συνομιλίες στο διαδίκτυο και πού» είπε ο Τζέικομπ Μπρονστέιν επικεφαλής του τμήματος σύνταξης και μάρκετινγκ της εκδοτικής εταιρείας «8th Note Press» την Τετάρτη (16/10) μετά την ανακοίνωση του νέου επιχειρηματικού βήματος του τεχνολικού γίγαντα της Κίνας. «Το είδος έρχεται δεύτερο» πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ταυτόχρονα, η 8th Note Press παρακολουθεί στενά τις τάσεις στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του BookTok, και «χτίζει αντίστροφα» αποκτώντας βιβλία που αναμένεται να τροφοδοτήσουν αυτές τις τάσεις και τις συνομιλίες αναγνωστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το TikTok θα διαφημίζει τα βιβλία που… θα πουλά

Τα τελευταία χρόνια, το TikTok έχει γίνει βασικό εργαλείο για την προώθηση βιβλίων σε νεότερους αναγνώστες, με πάνω από 38 εκατομμύρια αναρτήσεις με το hashtag #BookTok. Μέχρι στιγμής το 2024, οι πωλήσεις έντυπων βιβλίων για συγγραφείς που είναι δημοφιλείς στο TikTok έχουν φτάσει τα 41 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 23% σε σχέση με πέρυσι.

Παρά την επιτυχία τους, η έλλειψη εκτύπωσης περιορίζει τη δυνατότητα της ByteDance να ανταγωνιστεί άλλους εκδότες, καθώς οι περισσότεροι αναγνώστες προτιμούν τα έντυπα βιβλία. Η είσοδός της στην εκτύπωση μπορεί να την μετατρέψει σε σοβαρό αντίπαλο για τους παραδοσιακούς εκδότες, ειδικά αν μπορέσει να δημιουργήσει viral επιτυχίες που θα διαφημίζονται μέσω του TikTok.

«The Lost Saint»

Από την έναρξη της έκδοσης τον περασμένο Αύγουστο, το «8th Note Press» έχει σε πάνω από 30 βιβλία, περιλαμβάνοντας τη σειρά ρομαντικών μυστήριων της Τάρα Λας, το “The Lost Saint” της Ρέιτσελ Κράου και το “Learning to Fall” της Πιτς Μόρις.

«The Last Man in Paradise»

«Οι αναγνώστες ανακαλύπτουν βιβλία με τρόπους που δεν είχαμε συνειδητοποιήσει, συζητούν για αυτά και τα μοιράζονται μέσω συγκεκριμένων κοινωνικών δικτύων», δήλωσε η λογοτεχνική πράκτορας Μελίσα Έντουαρντς, που πούλησε το μυθιστόρημα του Σαγιέντ Μ. Μασούντ “The Last Man in Paradise”, στην 8th Note πέρυσι. «Αυτή η ενθουσιώδης συμμετοχή μπορεί να αξιοποιηθεί από έναν εκδότη που γνωρίζει πού να βρει αυτούς τους αναγνώστες».

«To Have and Have More»

Η Σάνιμπελ, μια νέα συγγραφέας που πούλησε το μυθιστόρημά της “To Have and Have More” στην 8th Note, ανησυχούσε αρχικά ότι το βιβλίο της ίσως κυκλοφορούσε μόνο ως e-book. Όταν έμαθε για τη συνεργασία της 8th Note με τη ByteDance και ότι το βιβλίο της θα τυπωθεί στοχαρτί ένιωσε ανακούφιση και ενθουσιασμό.