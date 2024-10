Μια τεράστια έκρηξη έξω από το αεροδρόμιο του Καράτσι του Πακιστάν την Κυριακή.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν τουλάχιστον τέσσερα άτομα ενώ σημειώθηκαν ζημιές σε πολλά οχήματα.

Η αστυνομία και η επαρχιακή κυβέρνηση δήλωσαν ότι ένα τάνκερ εξερράγη έξω από το αεροδρόμιο, που είναι το μεγαλύτερο του Πακιστάν.

Όμως ο επαρχιακός υπουργός Εσωτερικών, Ζία Ουλ Χασάν, είπε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Geo ότι επρόκειτο για επίθεση σε ξένους υπηκόους.

#BREAKING A massive blast outside Karachi Airport in #Pakistan injures at least 4. pic.twitter.com/N6G6UbAZt7 — Tehran Times (@TehranTimes79) October 6, 2024

#BREAKING: Suicide Bomber likely blew up near Karachi International Airport in #Pakistan targeting a convoy of foreigners. Major terror attack ahead of the #SCO Heads of Government meeting which is being hosted by Pakistan. Several casualties are being reported. pic.twitter.com/ysiUULNekl — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 6, 2024

The outlawed Baloch Liberation Army claiming an attack outside of Jinnah International Airport #Karachi #Sindh pic.twitter.com/ags2O7oRTG — 🦉🦉 (@Info_Balochistn) October 6, 2024