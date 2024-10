Με τον Ολιβέιρα να παίρνει τη θέση του τραυματία Τσικίνιο πίσω από τον Ελ Κααμπί παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο αποψινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (20:30), για την 7η αγωνιστική της Super League.

Ο Πορτογάλος θα βρίσκεται στην τριάδα της μεσοεπιθετικής γραμμής του Ολυμπιακού, έχοντας στα δεξιά του τον Ροντινέι και στα αριστερά του τον Μαρτίνς. Πιο αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Κοστίνια, Ρέτσο, Κάρμο και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Έσε και Μουζακίτης θα είναι οι δύο στα χαφ, με τους Ροντινέι, Ολιβέιρα και Μαρτίνς πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #PAOOLY #slgr pic.twitter.com/rLmyBNCTjh

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 6, 2024