Το γαλάζιο μαρτύριο της σταγόνας

Είχε κλείσει η στήλη – και, ως εκ τούτου, δεν μπόρεσα να σχολιάσω το γεγονός – όταν έγινε γνωστή η είδηση ότι οκτώ βουλευτές της ΝουΔου, όλοι του «σαμαρικού» κλίματος του κόμματος (το «κλίμα» με τη βυζαντινή έννοια του όρου, που αναφέρεται στο σύνολο των ιερωμένων ενός πατριαρχείου ή μιας ορθόδοξης αυτοκέφαλης περιφέρειας), τους έπιασε ο πόνος να υπερασπιστούν 130.000 χαμηλοσυνταξιούχους να παίρνουν δωρεάν τα φαρμακάκια τους, έπειτα από πέντε χρόνια και κάτι μήνες στην εξουσία.

Δεν μπόρεσα επίσης να… ευλογήσω τα τριμαρισμένα γένια μου, γιατί πρώτος εξ όλων σάς είχα ενημερώσει το περασμένο Σάββατο ότι αναμένεται νέο «πέσιμο» στον Κυριάκο από βουλευτές του κόμματος, με θεματολογία που θα αντληθεί από τη δεξαμενή της λεγόμενης «κοινωνικής ατζέντας». Είχα επισημάνει δε ότι θα πρόκειται για ένα (ακόμη) είδος προειδοποίησης, όσο και τιμωρίας, διότι δεν είναι τόσο δεξιός όσο επιθυμούν τα γούστα τους.

Οι προηγούμενοι έντεκα βουλευτές που είχαν κάτι απορίες, επίσης, μετά όμως την παρέλευση 5ετίας και κάτι μηνών διακυβέρνησης από τη ΝουΔου, για τα κόκκινα δάνεια και τις τραπεζικές πρακτικές, είχαν «ταυτοποιηθεί» ως μπρουτάλ «καραμανλικοί», του Κώστα Καραμανλή, του πρώην πρωθυπουργού. Οι οκτώ προχθεσινοί δεν χρειάζεται καμία ειδική γνώση για να καταλάβεις τι είναι – άμα βλέπεις Χρυσομάλλη εκ Μεσσηνίας επικεφαλής αυτών που υπογράφουν, «σαμαρικοί» είναι.

Αρα ο γρίφος για τον Κυριάκο, σε συνδυασμό με το αποψινό «έρχομαι, δεν έρχομαι» των δύο πρώην πρωθυπουργών στο πάρτι της οδού Ρηγίλλης, δεν έχει να κάνει τόσο με το τι απορίες έχουν οι βουλευτές του για το κυβερνητικό έργο, αλλά με το γιατί τον υποβάλλουν στο μαρτύριο της σταγόνας οι δύο κύριοι…

Προσεχώς νέα ερώτηση

Και βεβαίως, αν τελειώνει ποτέ όλο αυτό, και πώς τελειώνει…

Βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να ενημερώσω τον πρόεδρο Κυριάκο (αν και θα το γνωρίζει, δεν μπορεί) ότι δεν θα τελειώσει. Ούτε σύντομα ούτε εύκολα. Και αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου, οσονούπω, σε κανένα 10ήμερο, θα υπάρξει και νέα ερώτηση βουλευτών της ΝουΔου, την οποία θα επιδιωχθεί, προσέξτε τώρα βασανιστήριο που του κάνουν του ανθρώπου, να προσυπογράψουν: α) βουλευτές που δεν έχουν υπογράψει καμία από τις δύο προηγούμενες ερωτήσεις β) βουλευτές και από τα δύο «κλίματα», ήτοι και καραμανλικοί και σαμαρικοί.

Κάποιος, νομίζω πως ξέρω ποιος, παίζει με τα νεύρα του προέδρου Κυριάκου και καταλαβαίνω το γιατί…

Είναι εδώ (και επίσημα)

Απόγευμα, την ώρα που ο ήλιος άρχισε να πέφτει, διάλεξε ο «έκπτωτος» πρόεδρος Κασσελάκης να μας το «σκάσει» το μυστικό, το οποίο μόνο μυστικό δεν ήταν. Οτι θα διεκδικήσει τελικά την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, πετώντας με την ενέργειά του αυτή στο καλάθι των αχρήστων τα διάφορα δικολαβικά τερτίπια που είχαν ανακαλύψει οι υποστηρικτές του, όπως το να χρησιμοποιήσουν την (πιθανή) πλειοψηφία τους στο έκτακτο συνέδριο των αρχών του επόμενου μήνα ώστε να αναλάβει και πάλι το κόμμα διά βοής.

Το βίντεο με τη δήλωση υποψηφιότητας το είχε έτοιμο από προχθές ο έκπτωτος πρόεδρος, απλώς χθες, για λόγους που κανείς δεν έχει καταλάβει, έδωσε την εντολή στους διαχειριστές των λογαριασμών του να το ανεβάσουν στα social media.

Τι είχε το σποτάκι; Το μήνυμα «Είμαι εδώ», πλάνα από τη Σαλαμίνα, όπου είχε πάει τις προάλλες σε μια ψαροταβέρνα, κάτι ηλιοβασιλέματα, πλάνα από τη λεωφόρο Συγγρού (!!) και τη διαβεβαίωση ότι έρχεται να κάνει και πάλι τον ΣΥΡΙΖΑ μεγάλο.

Εντάξει, δεν λέω κάτι παραπάνω. Ετσι είναι, αν έτσι νομίζει. Υπάρχει λόγος να του το χαλάσουμε τώρα του ανθρώπου; Δεν υπάρχει…

Θυσία στην εικόνα

Η υπόθεση είναι γνωστή: ο Δήμος Αθηναίων (out of the blue, που λένε και στην εύανδρο Ηπειρο, με εκείνη την… οξφορδιανή προφορά που έχει στείλει για ψυχοθεραπεία κόσμο και κοσμάκη) αποφάσισε να απονείμει το βραβείο της Πόλεως των Αθηνών στον ελληνικό λαό (!!!) για να τιμήσει τους αγώνες και τις θυσίες του για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία. Θα παρακάμψω εντελώς αυτό καθαυτό το γελοίον του πράγματος, να απονέμεται βραβείο που αφορά (και έχει απονεμηθεί κατά το παρελθόν σε) προσωπικότητες για το έργο τους, συλλήβδην στον λαό. Εστω κι αν πρόκειται για τον ελληνικό.

Θα παρακάμψω επίσης και την έλλειψη αυτοπροστασίας της Προέδρου της Δημοκρατίας, που δέχεται να μετάσχει σε αυτή την προσβλητική, για τον θεσμό που εκπροσωπεί, γελοιότητα. Δεν θα ασχοληθώ καν με το ότι η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μόλις τέσσερις ημέρες πριν από κομματικές εκλογές, στις οποίες συμμετέχει και ο απονέμων το βραβείο, οπότε οι συνειρμοί θα έπρεπε να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για την όλη εκδήλωση, και βεβαίως για την παρουσία της Προέδρου σε αυτή. Θα σταθώ μόνο στο απίστευτο, ότι ο δήμαρχος Χάρης, με ανακοίνωσή του, ζητάει και τα ρέστα από όσους επεσήμαναν το απαράδεκτο του θέματος.

Αναφέρει σχετικά: «Είναι πράγματι όχι μόνο λυπηρό, αλλά απαράδεκτο και ντροπιαστικό, να επιτίθενται ορισμένοι κατά της Προέδρου της Δημοκρατίας και του Δημάρχου Αθηναίων για μια εκδήλωση – θεσμό που αφιερώνεται στους αγώνες του ελληνικού λαού για τη Δημοκρατία»!!!

Επειδή, όπως προαναφέρω, τίποτε δεν κατάλαβε ο δήμαρχός μας από τα αισθήματα που γέννησε στην κοινωνία η εκδήλωση, μήπως θα ήταν καλύτερα να μας ενημερώσει γιατί, ας πούμε, δεν ορίστηκε να πραγματοποιηθεί στις 20 Οκτωβρίου, στις 5 Νοεμβρίου ή στις 19 του ίδιου μήνα και πάει λέγοντας; Διότι ακόμη κι αν δεχτούμε το… παραδεκτό του πράγματος, να απονέμει ο δήμαρχος βραβείο στον… ελληνικό λαό, και δεν πρόκειται για αδιανόητη αμετροέπεια, προς τι αυτή η πρεμούρα για την απονομή τώρα, παραμονές των εκλογών;

Είναι σωστό να θυσιάζονται όλα στην εικόνα; Γνώμη μου είναι πως όχι…

Μαύρες τρύπες στο κράτος δικαίου

Η είδηση είναι χθεσινή, αλλά το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Στην «Αγρια Δύση» του Μενιδίου συνελήφθη ένας τύπος (δεν έχει την παραμικρή σημασία ότι είναι Αλβανός – θα μπορούσε να κατάγεται απ’ οπουδήποτε), ο οποίος κουβαλούσε μαζί του δύο χειροβομβίδες, πυροκροτητές και φυσίγγια πυροβόλου όπλου. Οταν οι αστυνομικοί τον ταυτοποίησαν, αποκαλύφθηκε ότι το παλικάρι αυτό είχε καταδικαστεί για τον μισό Ποινικό Κώδικα (ληστείες, ναρκωτικά, εκβιασμοί) και είχε στην πλάτη του καταδίκες 53 ετών φυλακής!!!

Το πώς ο τύπος κυκλοφορούσε ελεύθερος, παρά τον… μισό αιώνα φυλακής στην πλάτη του, δεν είναι μυστήριο. Εξέτισε, λέει, οκτώ χρόνια στη φυλακή! Και αποφυλακίστηκε εκτίνοντας μόλις το ⅛ της συνολικής ποινής. Το μυστήριο βρίσκεται λοιπόν ακριβώς στην ασυνέχεια του κράτους δικαίου. Που δεν μπορεί να συντονίσει τα βήματα Αστυνομίας και Δικαιοσύνης. Και παρουσιάζονται αυτά τα καταπληκτικά φαινόμενα, τα οποία αφήνουν, Κυριάκο μου, τον κόσμο με ανοιχτό το στόμα. Διότι ο άλλος χειροβομβίδες κουβαλούσε στη σακούλα, ούτε ντομάτες ούτε σταφύλια. Κι αφού κουβαλούσε χειροβομβίδες, κάπου θα τις πέταγε κανένα ξημέρωμα. Στην καλύτερη περίπτωση, χωρίς θύματα, στο πλαίσιο ενός εκβιασμού κανενός φουκαρά καταστηματάρχη. Και μετά εμείς οι υπόλοιποι θα φωνάζαμε «μα τι κάνει αυτή η Αστυνομία; Σικάγο γίναμε πια»!

Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει. Οριστικά, αμετάκλητα και με τρόπο που δεν θα αφήνει κανέναν τέτοιο τύπο να κυκλοφορεί ελεύθερος με μια σακούλα χειροβομβίδες…