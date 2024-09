Ο απολογισμός των θυμάτων του κυκλώνα Ελέν, ο οποίος έσπειρε καταστροφή σε τομείς των ανατολικών και νοτιοανατολικών ΗΠΑ από την Πέμπτη, έγινε ακόμη πιο βαρύς χθες Κυριακή, φθάνοντας τους τουλάχιστον 91 νεκρούς, σύμφωνα με τις αρχές, που συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό θυμάτων (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Octavio Jones).

Στη Βόρεια Καρολίνα, την πολιτεία που υπέστη το πιο σκληρό πλήγμα, ο απολογισμός των θυμάτων έφθασε πλέον τους 37 νεκρούς, 30 από τους οποίους έχασαν τη ζωή τους σε μόνο μια κομητεία, την Μπάνκομπ.

Αλλοι τουλάχιστον 25 άνθρωποι χάθηκαν στη Νότια Καρολίνα, 17 στην Τζόρτζια, 11 στη Φλόριντα και 1 στη Βιρτζίνια, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε ανακοινώσεις των τοπικών αρχών.

Ο κυκλώνας Ελέν έφθασε πάνω από το έδαφος στο βορειοδυτικό τμήμα της Φλόριντας το βράδυ της Πέμπτης, όταν κατατασσόταν στην κατηγορία 4 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον, με ανέμους ταχύτητας ως και 225 χιλιομέτρων ανά ώρα.

Κατόπιν προχώρησε προς βορρά, εξασθενίζοντας σταδιακά, αλλά αφήνοντας τοπίο καταστροφής στο διάβα του.

«Είμαι βαθιά θλιμμένος για τις ανθρώπινες απώλειες και την καταστροφή που προκάλεσε ο κυκλώνας Ελέν», ανέφερε προχθές Σάββατο ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, σημειώνοντας πως ο δρόμος για να συνέλθουν οι πληγείσες περιοχές «θα είναι μακρύς».

Χθες Κυριακή, οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο ανακοίνωσαν πως θα μεταβεί στις πληγείσες περιοχές εντός της εβδομάδας.

Οι ζημιές είναι επίσης πολύ βαριές στις υποδομές, συμπεριλαμβανομένων «των δικτύων ύδρευσης, των επικοινωνιών, δρόμων», ενώ πολλά σπίτια «καταστράφηκαν», συνόψισε χθες στο CBS η Ντιάν Κρίσγουελ, η διευθύντρια της ομοσπονδιακής υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων (FEMA), υπογραμμίζοντας πως οι έρευνες για τον εντοπισμό θυμάτων συνεχίζονται.

Στη Βόρεια Καρολίνα, ορισμένες περιοχές παραμένουν αδιάβατες και η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο με ελικόπτερα, ανέφερε ο κυβερνήτης Ρόι Κούπερ.

Τέσσερις εθνικές οδοί έχουν κοπεί στο επίπεδο ανάμεσα στη Βόρεια Καρολίνα και το Τενεσί εξαιτίας ζημιών σε γέφυρες, ανέφερε η Κριστίν Γουάιτ του υπουργείου Μεταφορών.

Σχεδόν 2,5 εκατ. νοικοκυριά δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο poweroutage.us, ενώ ο αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός ανέφερε πως προσέφερε βοήθεια σε χιλιάδες ανθρώπους.

Καθώς πλησίαζε ο κυκλώνας, ο οποίος στο μεταξύ υποβαθμίστηκε, στην Αλαμπάμα, στη Φλόριντα, στην Τζόρτζια, στη Βόρεια Καρολίνα, στη Νότια Καρολίνα και στο Τενεσί κηρύχθηκε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε ομοσπονδιακό επίπεδο και αναπτύχθηκαν κάπου 800 μέλη του προσωπικού της FEMA.

