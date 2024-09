Λίγη ώρα μετά την ομιλία Νετανιάχου στον ΟΗΕ το Ισραήλ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κατοικημένη περιοχή Νταχίγιε στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Στόχος σύμφωνα με τον αρχηγό των IDF ήταν το κεντρικό κτίριο της Χεζμπολάχ όπου όπως μετέδωσαν ισραηλινά ΜΜΕ ο στρατός πίστευε ότι εκεί βρίσκεται ο Χασάν Νασράλα.

Ο Χερτζ Χαλέβι δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε «επίθεση ακριβείας» αλλά είπε ότι το κτίριο της Χεζμπολάχ ήταν ενσωματωμένο βαθιά σε κατοικημένες περιοχές.

Το AJ μεταδίδει ότι ισοπεδώθηκε σχεδόν ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο με έξι έως εννέα κτίρια κατοικιών. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί δύο νεκροί ενώ υπάρχουν και 50 τραυματίες. αλλά οι αρχές του Λιβάνου φοβούνται ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί.

Σύμφωνα με πηγές της Χεζμπολάχ σε διεθνή ΜΜΕ ο Χασάν Νασράλα είναι ζωντανός.

Πρόκειται για την πέμπτη επίθεση στην πυκνοκατοικημένη περιοχή Νταχίγιε της Βηρυτού μέσα σε μία εβδομάδα.

Κάτοικος της περιοχής μίλησε στο AJ μετά τις ισραηλινές επιθέσεις.

«Είμαι σοκαρισμένη αυτή τη στιγμή. Επέστρεφα στο σπίτι από τη δουλειά και ξαφνικά ήταν σαν να είσαι περικυκλωμένος από χιλιάδες φιάλες αερίου, που εκρήγνυνταν όλες μαζί», είπε η Hiba al-Ashkar, η οποία ζει στον προσφυγικό καταυλισμό Burj el Barajneh.

«Οι άνθρωποι ούρλιαζαν, οι γυναίκες ούρλιαζαν. Ήταν το απόλυτο χάος. Υπήρχε καπνός και φωτιά παντού. Και η μητέρα μου κατέρρευσε. Εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρεις τι να κάνεις ή τι πρέπει να κάνεις. Θα πεθάνω τώρα; Ήταν φρικτό».

Η σφοδρότητα της επίθεσης φαίνεται και από φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν την καταστροφή που ακολούθησε.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ το Ισραήλ χρησιμοποίησε μεταξύ άλλων διατρητικές κεφαλές.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ενημερώθηκε και έδωσε έγκριση για την επίθεση από τη Νέα Υόρκη που βρίσκεται για τη Σύνοδο του ΟΗΕ.

Το γραφείο του δημοσίευσε μάλιστα φωτογραφία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να εγκρίνει το σφοδρό χτύπημα.

