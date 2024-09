Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το Ισραήλ ελέγχει αν ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα βρισκόταν στην έδρα της οργάνωσης στη Βηρυτό όταν χτυπήθηκε από ισραηλινό πλήγμα.

Ο Emanuel Fabian των Times of Israel γράφει παρακάτω:

Israel is checking if Hezbollah leader Hassan Nasrallah was at the terror group’s headquarters in Beirut when it was struck by the Israeli Air Force a short while ago, sources tell Israeli media.

The IDF said that it struck Hezbollah’s central headquarters built under civilian…

