Μειωμένα κατά 178 εκατ. ευρώ ήταν τα τουριστικά έσοδα του φετινού Ιουλίου, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του Ιουλίου του 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Κι αυτό, παρά την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών, που ανήλθαν τον Ιούλιο σε 6,4 εκατ., κατά 4,1% περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι. Ετσι, συμπεραίνεται ότι οι τουρίστες που επισκέφθηκαν την Ελλάδα είχαν αισθητά στενότερες τσέπες συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2023, με τη μέση δαπάνη ανά ταξίδι να μειώνεται κατά 9,1% και να διαμορφώνεται στα 608 ευρώ. Η μεγαλύτερη διαφορά παρατηρήθηκε στους τουρίστες που ήρθαν από τη Γαλλία, που φέτος ξόδεψαν κατά μέσο όρο 592 ευρώ έκαστος, ενώ τον Ιούλιο του 2023 το αντίστοιχο ποσό υπολογιζόταν σε 937 ευρώ (μείωση 37%). Συνολικά, πάντως, τα τουριστικά έσοδα του πρώτου επταμήνου του 2024 εξακολουθούν να είναι κατά 5,6% υψηλότερα από αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2023. Η προσοχή πλέον στρέφεται στα αποτελέσματα του Αυγούστου, που θα κρίνουν αν το 2024 θα αποτελέσει νέα χρονιά – ρεκόρ.

Στα επίπεδα του 2001 το ΑΕΠ

Σε ιστορικό πλαίσιο και πάντα σε πραγματικές τιμές, το ΑΕΠ της χώρας αντιστοιχεί στο επίπεδο του Σεπτεμβρίου του 2001. Σε σχέση δε με το υψηλό των 252 δισ. ευρώ του Μαρτίου του 2008, το συνολικό εθνικό προϊόν υπολείπεται κατά 22,01%, επισημαίνεται σε οικονομική ανάλυση της HellasFin Investment Services. Παρά τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης συγκριτικά με την ευρωζώνη, σύμφωνα με τη Hellas Fin, η ελληνική οικονομία καλείται να αντιμετωπίσει τις συμπληγάδες του πληθωρισμού στο υπόλοιπο του 2024, ενώ ανησυχίες εγείρονται από το πολύ υψηλό ποσοστό συμμετοχής της κατανάλωσης στην τελική διαμόρφωση του ΑΕΠ (ιδιωτική 70,1% και δημόσια 19,3%). Σχετικά με τις πάγιες επενδύσεις, όπως αναφέρεται στην οικονομική ανάλυση, η συνεισφορά τους στο ελληνικό εθνικό προϊόν, με την συμπερίληψη των ενισχύσεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, ανάγεται στο 14,4%, όταν ο μέσος όρος στην ευρωζώνη ανέρχεται στο 21%.

Ενδιαφέρον από Γαλλία και ΗΑΕ για το καλώδιο

Ενδιαφέρον από Γαλλία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται συνάντηση στη Νέα Υόρκη του κύπριου προέδρου με τον διευθύνοντα σύμβουλο της κρατικής εταιρείας των ΗΑΕ, TAQA, και την επόμενη ημέρα θα πραγματοποιηθεί σημαντική τριμερής συνάντηση μεταξύ Μητσοτάκη, Μακρόν και Χριστοδουλίδη. Εξετάζεται η επένδυση της TAQA να γίνει μέσω εταιρείας ειδικού σκοπού.

Best CEO o Γεώργιος Στάσσης

Νικητής στην κατηγορία Best CEO αναδείχθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης, κατά τη διάρκεια των φετινών βραβείων «Developed Europe and Emerging EMEA Equities», τα οποία διοργάνωσε ο εκδοτικός οίκος Institutional Investor, με εξειδίκευση στην παγκόσμια οικονομία. Παράλληλα, η ΔΕΗ απέσπασε διακρίσεις σε ακόμη έξι κατηγορίες, καθώς ο γενικός διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης και ο διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων Ιωάννης Στέφος κατέκτησαν τη δεύτερη θέση στις κατηγορίες Best CFO και Best IR Professional αντίστοιχα, μεταξύ των εταιρειών ενέργειας στις αναδυόμενες αγορές (ΕΜΕΑ). Επιπλέον, η ελληνική επιχείρηση κέρδισε το δεύτερο βραβείο στις κατηγορίες Best Investor/Analyst Day και Best ESG Program, ενώ η Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων επιβραβεύτηκε στις κατηγορίες Best IR Program και Best IR Team με το τρίτο βραβείο. Τέλος, με την ένταξή του στις «Most Honored Companies», ο Ομιλος ΔΕΗ συγκαταλέγεται στο κορυφαίο 10% των εταιρειών στην περιοχή των αναδυόμενων αγορών.

Πρωτιές για τις ελληνικές τράπεζες

Σε ελληνικά χέρια βρέθηκαν όλες οι κορυφαίες διακρίσεις της έρευνας της Extel για το σύνολο του χρηματοοικονομικού κλάδου της Αναδυόμενης Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (Emerging EMEA), αλλά και για τις υποκατηγορίες του. Ειδικότερα, υπήρξε πρωτιά της Alpha Bank στις 7 από τις 8 κατηγορίες για το σύνολο του χρηματοοικονομικού κλάδου της Αναδυόμενης Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Επιπλέον, στη 2η θέση αναδείχθηκε η Alpha Bank στην κατηγορία Best Company Board στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Στη 2η θέση η Πειραιώς στις 7 από τις 8 κατηγορίες. Επίσης, την 1 η θέση κατέλαβε η Πειραιώς στην κατηγορία Best Company Board στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Στο υποσύνολο Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης (Large-Cap) του χρηματοοικονομικού κλάδου η Πειραιώς κατέλαβε την 1η θέση, εκτός των Best Investor Day και Best Investor Relations Professional. Η Eurobank ξεχώρισε στην 3η θέση της κατηγορίας Best ESG Program για το σύνολο του χρηματοοικονομικού κλάδου (financials) της Emerging EMEA.

Συνεργασίες

Ο οργανισμός ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Inspired ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα (CGS). Στο πλαίσιο της συμφωνίας, περιλαμβάνονται σχέδια για επέκταση του CGS, που αφορούν τον χώρο του The Ellinikon Greenfield.