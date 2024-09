Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Κολωνίας, σε κατάστημα ρούχων που βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο κατάστημα LFDY στην Ερενστράσε, λίγες εκατοντάδες μέτρα από το Vanity Club, το οποίο καταστράφηκε από αντίστοιχη έκρηξη την περασμένη Δευτέρα.

A second explosion rocked Cologne city center, in western Germany, two days after a blast damaged a nearby building. A flammable liquid was used in both incidents, local media reported.https://t.co/h32GUf05ZX

— DW News (@dwnews) September 18, 2024