Σε περίπτωση γενικευμένου πυρηνικού πολέμου το μόνο βέβαιο είναι πως θα επιβιώσουν οι κατσαρίδες και οι θεωρίες συνωμοσίας για την 11η Σεπτεμβρίου. Με λύπη παρατηρείται πως αυτές οι θεωρίες έχουν επικρατήσει διαστρωματικά, ακόμα και σε άτομα του αυτοπροσδιοριζόμενου ως προοδευτικού χώρου.

Η κυριότερη συνωμοσία που αποδομείται από την έρευνα των Popular Mechanics, είναι πως η κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων του Μινόρου Γιαμασάκι ήταν δουλειά εκ των έσω, μια θεωρία που επιμένει να είναι κυρίαρχη στους ερευνητές-του-διαδικτύου-με-καπέλο-από-αλουμινόχαρτο που γνωρίζουν την μια και μοναδική αλήθεια. Η πρώτη έκθεση των Popular Mechanics ξεκίνησε το 2005, για να εξελιχθεί σε βιβλίο, το οποίο επικαιτοποιήθηκε το 2011.

Η 11η Σεπτεμβρίου ήταν μια κομβική στιγμή, όχι μόνο για τα μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια ή τον «Πόλεμο κατά της Τρομοκρατίας» εναντίον των αθώων σε σχέση με την επίθεση Ιράκ και Αφγανιστάν (σ.σ. το τελευταίο παρείχε «άσυλο» στην Αλ Κάιντα αλλά δεν υποστήριξε την επίθεση στους πύργους), αλλά για την μετάλλαξη και ύπαρξη σε μερίδα της κοινής γνώμης μιας εναλλακτικής ιστορίας, χωρίς να στηρίζεται σε στοιχεία, αλλά σε ατόφια παραπληροφόρηση, που «θέτει ερωτήματα».

Αυτή ήταν η απαρχή να γιγαντωθούν περιθωριακές και αντιεπιστημονικές θεωρίες από εξωγήινους της αρχαιότητας, έως εμβόλια που δημιουργούν αυτισμό, όπου ακόμα και η Θεωρία της Καταγωγής των Ειδών του Δαρβίνου, να θεωρείται μια «γνωμούλα» που η αντίθετη γνώμη έχει ίση αξία.

Ήταν η αρχή της Alt Right διαλεκτικής και της mainstream προπαγάνδας που θα έκανε ακόμα και τον Γκέμπελς να μοιάζει με προσκοπάκι. Την εποχή που οι προκαθορισμένες πεποιθήσει έχουν μεγαλύτερη δύναμη από την αλήθεια.

Η κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων και του WTC 7

Η κατάρρευση και των δύδιμων πύργων του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου (WTC) -και του μικρότερου WTC 7 λίγες ώρες αργότερα- αρχικά εξέπληξε ακόμη και ορισμένους ειδικούς. Αλλά μεταγενέστερες μελέτες έδειξαν ότι η δομική ακεραιότητα του WTC καταστράφηκε από την έντονη πυρκαγιά καθώς και από τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσαν τα αεροπλάνα.

Ωστόσο, αυτή η εξήγηση δεν έχει μεταπείσει τους θεωρητικούς της συνωμοσίας, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι και τα τρία κτίρια είχαν καλωδιωθεί εκ των προτέρων με εκρηκτικά και γκρεμίστηκαν σε μια σειρά ελεγχόμενων κατεδαφίσεων.

Η θεωρία των ευρείων ζημιών

Η συνωμοσιολογική υπόθεση αναφέρει αρχικά τα αληθινά γεγονότα, πως το πρώτο αεροπλάνο που υπέστη αεροπειρατεία έπεσε από τον 94ο έως τον 98ο όροφο του 110 ορόφων βόρειου πύργου του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου- το δεύτερο αεροσκάφος έπεσε από τον 78ο έως τον 84ο όροφο του 110 ορόφων νότιου πύργου.

Η πρόσκρουση και οι πυρκαγιές που ακολούθησαν διέκοψαν την λειτουργία των ανελκυστήρων και στα δύο κτίρια. Επιπλέον, οι προθάλαμοι και των δύο κτιρίων υπέστησαν ορατές ζημιές πριν καταρρεύσουν οι πύργοι.

«Δεν υπάρχει κανένας τρόπος η πρόσκρουση του αεροσκάφους να προκάλεσε τόσο εκτεταμένες ζημιές 80 ορόφους πιο κάτω», υποστηρίζει μια ανάρτηση στην ιστοσελίδα του San Diego Independent Media Center. «Είναι προφανές και αναντίρρητο ότι άλλα εκρηκτικά έχουν ήδη πυροδοτηθεί στα κατώτερα επίπεδα του πρώτου πύργου την ίδια στιγμή με τη συντριβή του αεροπλάνου».

Στην πραγματικότητα σε συνέχεια της προκαταρκτικής έκθεσης του Μαΐου 2002 της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (FEMA), το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST) – ένας κλάδος του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ – δημοσίευσε μια άλλη έκθεση την άνοιξη του 2005.

Το NIST μοιράστηκε τότε τα αρχικά ευρήματά του με το Popular Mechanics και διέθεσε τον επικεφαλής ερευνητή του στην ομάδα των δημοσιογράφων μας.

Τι αποκάλυψε η έρευνα

Η έρευνα του NIST αποκάλυψε ότι τα συντρίμμια του αεροπλάνου διαπέρασαν τους αγωγούς κοινής ωφέλειας στον πυρήνα του Βόρειου Πύργου, δημιουργώντας έναν αγωγό για την καύση της κηροζίνης (των καυσίμων αεροσκαφών) και την πύρινη καταστροφή σε όλο το κτίριο.

«Είναι πολύ δύσκολο να τεκμηριωθεί πού πήγε το καύσιμο», λέει ο Φόρμαν Γουίλιαμς, σύμβουλος του NIST και ειδικός σε θέματα καύσης, «αλλά αν είναι ατμοποιημένο και εύφλεκτο και φτάσει σε μια πηγή ανάφλεξης (σπινθήρα), θα εκραγεί».

Η καύση του καυσίμου που θα ταξίδευε στα φρεάτια των ανελκυστήρων θα διέκοπτε τα συστήματα των ανελκυστήρων και θα προκαλούσε εκτεταμένες ζημιές στα λόμπι. Το NIST άκουσε μαρτυρία από πρώτο πρόσωπο ότι «κάποιοι ανελκυστήρες έπεσαν με δύναμη» στο ισόγειο.

«Οι πόρτες άνοιξαν στον όροφο του λόμπι και βγήκαν φλόγες και άνθρωποι πέθαναν», λέει ο Τζέιμς Κουντιέρ, καθηγητής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο του Maryland και σύμβουλος του NIST.

Μια παρόμοια παρατήρηση έγινε στο γαλλικό ντοκιμαντέρ 9/11 των Ζουλς και Γκεντεόν (Γεδεών) Νοντέτ. Καθώς ο Ζουλς Νοντέτ εισήλθε στο λόμπι του Βόρειου Πύργου, λίγα λεπτά μετά το χτύπημα του πρώτου αεροσκάφους, είδε τα θύματα να φλέγονται, μια σκηνή που βρήκε πολύ τρομακτική για να την κινηματογραφήσει.

Η θεωρία του «λιωμένου» χάλυβα

«Μας έχουν πει ψέματα», ανακοινώνει η ιστοσελίδα AttackOnAmerica.net. «Το πρώτο ψέμα ήταν ότι το φορτίο των καυσίμων από το αεροσκάφος ήταν η αιτία της δομικής αστοχίας. Καμία φωτιά κηροζίνης δεν μπορεί να είναι αρκετά καυτή για να λιώσει το ατσάλι». Η ανάρτηση έχει τίτλο «Απόδειξη της ελεγχόμενης κατεδάφισης στο WTC».

Στην πραγματικότητα τα καύσιμα των αεριωθούμενων αεροσκαφών καίγονται στους 426 έως 815 βαθμούς κελσίου, όχι αρκετά καυτά για να λιώσουν το ατσάλι (1510 βαθμοί κελσίου). Ωστόσο, οι ειδικοί συμφωνούν ότι για να καταρρεύσουν οι πύργοι, τα χαλύβδινα πλαίσιά τους δεν χρειαζόταν να λιώσουν, απλώς έπρεπε να χάσουν μέρος της δομικής τους αντοχής – και αυτό απαιτούσε έκθεση σε πολύ λιγότερη θερμότητα.

«Δεν έχω δει ποτέ λιωμένο χάλυβα σε πυρκαγιά κτιρίου», λέει ο συνταξιούχος αναπληρωτής αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Νέας Υόρκης Βίνσεντ Νταν, συγγραφέας του βιβλίου The Collapse Of Burning Buildings: A Guide To Fireground Safety.

«Αλλά έχω δει πολύ στριμμένο, στρεβλό, λυγισμένο και κρεμασμένο χάλυβα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο χάλυβας προσπαθεί να επεκταθεί και στα δύο άκρα, αλλά όταν δεν μπορεί πλέον να επεκταθεί, κρεμάει και το σκυρόδεμα που το περιβάλει ραγίζει».

«Ο χάλυβας χάνει περίπου το 50 τοις εκατό της αντοχής του στους (593 βαθμούς κελσίου)», σημειώνει ο ανώτερος μηχανικός Φαρίντ Αλφαγουάκ-Χίρι του Αμερικανικού Ινστιτούτου Χαλυβουργικών Κατασκευών. «Και στους 982 (βαθμούς) είναι πιθανότατα σε λιγότερο από 10 τοις εκατό».

Το NIST πιστεύει επίσης ότι ένα μεγάλο μέρος της μόνωσης πυροπροστασίας με ψεκασμό πιθανότατα χτυπήθηκε από τις χαλύβδινες δοκούς που βρίσκονταν στην πορεία των τζετ που συνετρίβησαν, αφήνοντας το μέταλλο πιο ευάλωτο στη θερμότητα.

Η θεωρία του σύννεφου σκόνης

Καθώς κάθε πύργος κατέρρεε, από τις πλευρές των κτιρίων εκτοξεύονταν καθαρά ορατές φούσκες σκόνης και συντριμμιών. Μια διαφήμιση στους New York Times για το βιβλίο Painful Questions: An Analysis Of The September 11th Attack προέβαλε τον εξής ισχυρισμό: «Τα σύννεφα σκυροδέματος που εκτοξεύονται από τα κτίρια δεν είναι δυνατόν να προέρχονται από μια απλή κατάρρευση. Εμφανίζονται από εκρήξεις».

Πολυάριθμοι θεωρητικοί συνωμοσίας επικαλούνται τον Βαν Ρομέρο, έναν ειδικό στα εκρηκτικά και αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Μεταλλείων και Τεχνολογίας του Νέου Μεξικού, ο οποίος αναφέρθηκε στις 11/9 από την Albuquerque Journal λέγοντας ότι «υπήρχαν κάποιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί μέσα στα κτίρια που προκάλεσαν την κατάρρευση των πύργων».

Το άρθρο συνεχίζει: «Ο Ρομέρο είπε ότι η κατάρρευση των κατασκευών έμοιαζε με εκείνες των ελεγχόμενων ανατινάξεων που χρησιμοποιούνται για την κατεδάφιση παλαιών κατασκευών».

Τι πραγματικά συνέβη την 11η Σεπτεμβρίου

Στην πραγματικότητα μόλις κάθε πύργος άρχισε να καταρρέει, το βάρος όλων των ορόφων πάνω από τη ζώνη κατάρρευσης έπεσε με κονιορτοποιητική δύναμη στον υψηλότερο άθικτο όροφο. Ανίκανος να απορροφήσει την τεράστια ενέργεια, ο όροφος αυτός θα κατέρρεε, μεταφέροντας τις δυνάμεις στον όροφο από κάτω, επιτρέποντας στην κατάρρευση να προχωρήσει προς τα κάτω μέσα στο κτίριο σε μια αλυσιδωτή αντίδραση.

Οι μηχανικοί αποκαλούν τη διαδικασία «pancaking» (οι τηγανίτες-pancakes στις ΗΠΑ σερβίρονται η μια πάνω στην άλλη) και δεν απαιτείται έκρηξη για να ξεκινήσει, σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Μπιγκς, δομικό μηχανικό στην Ryan-Biggs Associates και μέλος της ομάδας της Αμερικανικής Εταιρείας Πολιτικών Μηχανικών που εργάστηκε για την έκθεση της FEMA.

Όπως όλα τα κτίρια γραφείων, οι πύργοι του WTC περιείχαν τεράστιο όγκο αέρα. Καθώς γκρεμίστηκαν, όλος αυτός ο αέρας -μαζί με το σκυρόδεμα και άλλα συντρίμμια που κονιορτοποιήθηκαν από τη δύναμη της κατάρρευσης- εκτοξεύτηκε με τεράστια ενέργεια.

«Όταν καταρρέει ένα σημαντικό τμήμα ενός ορόφου, θα εκτοξευτεί αέρας και σκόνη σκυροδέματος από το παράθυρο», λέει ο επικεφαλής ερευνητής του NIST Σιάμ Σάντερ στο Popular Mechanics.Αυτά τα σύννεφα σκόνης μπορεί να δημιουργούν την εντύπωση μιας ελεγχόμενης κατεδάφισης, προσθέτει ο Σάντερ, «αλλά είναι η κατάρρευση του ορόφου που οδηγεί σε αυτή την αντίληψη».

Τι λέει ο εμπειρογνώμονας κατεδαφίσεων που επικαλούνται οι συνωμοσιολόγοι

Ο εμπειρογνώμονας κατεδαφίσεων Ρομέρο λυπάται που τα σχόλιά του στην Albuquerque Journal έγιναν τροφή για τους θεωρητικούς συνωμοσίας. «Με παρερμήνευσαν λέγοντας ότι πίστευα ότι ήταν εκρηκτικά που έριξαν το κτίριο», λέει στο Popular Mechanics. «Είπα μόνο ότι έτσι φαινόταν».

Ο Ρομέρο, ο οποίος συμφωνεί με το επιστημονικό συμπέρασμα ότι η φωτιά προκάλεσε τις καταρρεύσεις, απαίτησε από την εφημερίδα να ανακαλέσει τις απόψεις της. Το δημοσίευμα τυπώθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2001. «Ένιωσα ότι η επιστημονική μου φήμη κινδύνευε».

Αλλά το emperors-clothes.com είδε κάτι άλλο: «Ο εργοδότης του ερευνητικού ινστιτούτου του Ρομέρο είναι το Πεντάγωνο. Άμεσα ή έμμεσα ασκήθηκε πίεση, αναγκάζοντας τον Ρομέρο να ανακαλέσει την αρχική του δήλωση».

Ο Ρομέρο απαντά: «Βγήκαν οι θεωρητικοί της συνωμοσίας και είπαν ότι η κυβέρνηση με έπιασε. Αυτό είναι το πιο μακρινό πράγμα από την αλήθεια. Αυτό ήταν στο λαιμό μου εδώ και τρία χρόνια».

Η θεωρία των σεισμικών κορυφώσεων

Οι σεισμογράφοι στο Παρατηρητήριο Γης Lamont-Doherty του Πανεπιστημίου Κολούμπια στο Palisades της Νέας Υόρκης, 21 μίλια βόρεια του WTC, κατέγραψαν τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου. «Οι ισχυρότερες δονήσεις καταγράφηκαν όλες στην αρχή των καταρρεύσεων, πολύ πριν τα συντρίμμια που έπεφταν χτυπήσουν τη γη», αναφέρει η ιστοσελίδα WhatReallyHappened.com.

Ένας αρθρογράφος στην Prisonplanet.com, μια ιστοσελίδα που διαχειρίζεται ο παρουσιαστής του ραδιοφωνικού talk show Alex Jones (σ.σ. βασιλιάς των συνωμοσιολόγων και βαθύπλουτος από αυτές), ισχυρίζεται ότι οι σεισμικές αιχμές (περιοχή με πλαίσιο στο γράφημα 1) είναι «αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι οι μαζικές εκρήξεις έριξαν» τους πύργους.

Ο ιστότοπος αναφέρει ότι τα ευρήματά του υποστηρίζονται από δύο σεισμολόγους του παρατηρητηρίου, τον Γουόν-Γιανγκ Κιμ και τον Άρθουρ Λέρνερ-Λαμ. Κάθε «απότομη αιχμή μικρής διάρκειας», λέει το Prisonplanet.com, ήταν σύμφωνη με μια «έκρηξη τύπου κατεδάφισης».

Οι αναθεωρητές λένε ότι οι απότομες κορυφώσεις (γράφημα 1) σημαίνουν ότι οι βόμβες έριξαν το WTC. Οι επιστήμονες διαφωνούν με τον ισχυρισμό αυτό.

Τι πραγματικά συνέβη με τους επιστήμονες

«Δεν υπάρχει καμία επιστημονική βάση για το συμπέρασμα ότι οι εκρήξεις έριξαν τους πύργους», λέει ο ίδιος ο Λέρνερ-Λαμ στο Popular Mechanics. «Αυτή η αναπαράσταση της δουλειάς μας είναι κατηγορηματικά λανθασμένη και δεν εντάσσεται στο πλαίσιο».

Η έκθεση που εξέδωσε η Lamont-Doherty περιλαμβάνει διάφορα γραφήματα που δείχνουν τις σεισμικές μετρήσεις που παρήγαγαν τα αεροπλάνα που έπεσαν πάνω στους δύο πύργους, καθώς και τη μετέπειτα κατάρρευση των δύο κτιρίων. Το WhatReallyHappened.com επιλέγει να εμφανίσει μόνο ένα γράφημα (Γράφημα 1), το οποίο δείχνει τις μετρήσεις σε χρονικό διάστημα 30 λεπτών.

Σε αυτό το γράφημα, οι καταρρεύσεις των 8 και 10 δευτερολέπτων εμφανίζονται – παραπλανητικά – ως ένα ζευγάρι ξαφνικών αιχμών. Το διάγραμμα 40 δευτερολέπτων του Lamont-Doherty για τα ίδια δεδομένα δίνει μια πολύ πιο λεπτομερή εικόνα: Τα σεισμικά κύματα -μπλε για τον Νότιο Πύργο, κόκκινο για τον Βόρειο Πύργο- ξεκινούν μικρά και στη συνέχεια κλιμακώνονται καθώς τα κτίρια γκρεμίζονται στο έδαφος. Μετάφραση: δεν υπάρχουν βόμβες.

Η θεωρία της κατάρρευσης του μικρότερου κτιρίου του WTC 7

Επτά ώρες μετά την πτώση των δύο πύργων, κατέρρευσε ο 47 ορώφων WTC 7. Σύμφωνα με το 911review.org:«Το βίντεο δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν επρόκειτο για κατάρρευση μετά από πυρκαγιά, αλλά μάλλον για ελεγχόμενη κατεδάφιση: μεταξύ των ερευνητών του Διαδικτύου, οι ένορκοι συμφωνούν σε αυτό το θέμα».

Το WTC 7 στέκεται ανάμεσα στα ερείπια των δίδυμων πύργων που κατέρρευσαν νωρίτερα. Κατεστραμμένο από τα συντρίμμια που πέφτουν, το κτίριο υπομένει στη συνέχεια μια πυρκαγιά που μαίνεται για ώρες. Οι ειδικοί λένε ότι αυτός ο συνδυασμός, και όχι μια κατάρρευση τύπου κατεδάφισης, οδήγησε στη «στροφή» της οροφής που σηματοδοτεί τη σταδιακή κατάρρευση του WTC 7.

Πολλοί θεωρητικοί συνωμοσίας αναφέρονται στην προκαταρκτική έκθεση της FEMA, η οποία ανέφερε ότι υπήρχαν σχετικά μικρές ζημιές στον WTC 7 πριν από την κατάρρευσή του.

Με το πλεονέκτημα του περισσότερου χρόνου και των πρόσθετων πόρων, οι ερευνητές του NIST υποστηρίζουν τώρα την υπόθεση εργασίας ότι ο WTC 7 είχε υποστεί πολύ μεγαλύτερες ζημιές από τα συντρίμμια που έπεφταν απ’ ό,τι έδειχνε η έκθεση της FEMA.

«Υπήρχε ζημιά στο κτίριο 7»

«Το πιο σημαντικό πράγμα που βρήκαμε ήταν ότι υπήρχε, στην πραγματικότητα, φυσική ζημιά στη νότια όψη του κτιρίου 7», λέει ο Σάντερ του NIST στο Popular Mechanics. «Στο ένα τρίτο περίπου της όψης προς το κέντρο και προς το κάτω μέρος -περίπου 10 ορόφους- περίπου το 25 τοις εκατό του βάθους του κτιρίου είχε σκαφτεί».

Το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας – NIST ανακάλυψε επίσης ζημιές που δεν είχαν καταγραφεί προηγουμένως στους ανώτερους ορόφους του WTC 7 και στη νοτιοδυτική γωνία του.

Οι ερευνητές του NIST πιστεύουν ότι ένας συνδυασμός έντονης πυρκαγιάς και σοβαρών δομικών ζημιών συνέβαλε στην κατάρρευση, αν και η ακριβής αναλογία απαιτεί περισσότερη έρευνα. Όμως η ανάλυση του Εθνικού Ινστιτούτου Προτύπων και Τεχνολογίας υποδηλώνει ότι η πτώση του WTC 7 ήταν ένα παράδειγμα «προοδευτικής κατάρρευσης», μια διαδικασία κατά την οποία η αστοχία τμημάτων μιας δομής δημιουργεί τελικά τάσεις που προκαλούν την πτώση ολόκληρου του κτιρίου.

Τα βίντεο από την πτώση του WTC 7 δείχνουν ρωγμές, ή «στροφές», στην πρόσοψη του κτιρίου λίγο πριν τα δύο ρετιρέ εξαφανιστούν μέσα στην κατασκευή, το ένα μετά το άλλο. Ολόκληρο το κτίριο έπεσε στον εαυτό του, με την ανατολική πλευρά του κτιρίου να γέρνει τη δυτική πλευρά σε μια διαγώνια κατάρρευση.

Σύμφωνα με το NIST, υπήρχε ένας βασικός λόγος για την αστοχία του κτιρίου: Σε έναν ασυνήθιστο σχεδιασμό, τα υποστυλώματα κοντά στις ορατές στροφές έφεραν εξαιρετικά μεγάλα φορτία, περίπου 2000 τετραγωνικά πόδια επιφάνειας δαπέδου για κάθε όροφο.

«Αυτό που έδειξε η προκαταρκτική μας ανάλυση είναι ότι αν αφαιρέσετε μόνο μια κολώνα σε έναν από τους χαμηλότερους ορόφους», σημειώνει ο Σάντερ, «θα μπορούσε να προκαλέσει μια κάθετη εξέλιξη της κατάρρευσης, έτσι ώστε ολόκληρο το τμήμα να καταρρεύσει».

Για το ιστορικό του πράγματος, το παρακάτω είναι το τρέιλερ του Spider-man που εμφανίζει τους Δίδυμους Πύργους και εν τέλει δεν χρησιμοποιήθηκε από σεβασμό στα θύματα. Η σκηνή κόπηκε στο post-production.

Επιπρόσθετοι παράγοντες που συνετέλεσαν στην κατάρρευση του WTC 7

Υπάρχουν δύο άλλοι πιθανοί παράγοντες που εξακολουθούν να ερευνώνται: Πρώτον, οι δοκοί στον πέμπτο και έβδομο όροφο σχεδιάστηκαν για να μεταφέρουν φορτία από ένα σύνολο υποστυλωμάτων σε ένα άλλο. Με τα υποστυλώματα της νότιας όψης να έχουν προφανώς υποστεί ζημιές, υψηλές τάσεις πιθανόν να είχαν μεταδοθεί στα υποστυλώματα των άλλων όψεων του κτιρίου, υπερβαίνοντας έτσι τη φέρουσα ικανότητά τους.

Δεύτερον, η πυρκαγιά στον πέμπτο όροφο έκαιγε για επτά ώρες. «Δεν υπήρχε πυρόσβεση στο WTC 7», λέει ο Σάντερ. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η πυρκαγιά τροφοδοτήθηκε από δεξαμενές καυσίμων ντίζελ που πολλοί ένοικοι χρησιμοποιούσαν για να λειτουργούν γεννήτριες έκτακτης ανάγκης. Οι περισσότερες δεξαμενές σε όλο το κτίριο ήταν αρκετά μικρές, αλλά μια γεννήτρια στον πέμπτο όροφο ήταν συνδεδεμένη με μια μεγάλη δεξαμενή στο υπόγειο μέσω μιας γραμμής υπό πίεση.

Λέει ο Σάντερ: «Η τρέχουσα υπόθεση εργασίας μας είναι ότι αυτή η γραμμή υπό πίεση τροφοδοτούσε με καύσιμα (τη φωτιά) για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Το WTC 7 μπορεί να άντεξε τις υλικές ζημιές που υπέστη ή τη φωτιά που έκαιγε για ώρες, αλλά αυτοί οι συνδυασμένοι παράγοντες -μαζί με την ασυνήθιστη κατασκευή του κτιρίου- ήταν αρκετοί για να πυροδοτήσουν την αλυσιδωτή κατάρρευση.

Εδώ τελειώνει το αφιέρωμα των Popular Mechanichs που αφορούσε το κομμάτι των μηχανικών. Κάπου εδώ ξεκινά ακόμα μια θεωρία συνωμοσίας που επιμένει να υπάρχει.

«Από 3.000 – 4.000 Εβραίοι της Αμερικής δεν βρίσκονταν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, λόγω θρησκευτικής αργίας»

Αυτή θα μπορούσε να είναι μια ευτυχής σύμπτωση για τους Εβραίους το θρήσκευμα Αμερικανούς, οι οποίοι θα σώζονταν. Όμως δεν υπήρχε αργία την 11η Σεπτεμβρίου του 2001. Η πιο κοντινή ημερολογιακά αργία είναι η Rosh Hashana ή Hasnana στις 17 με 19 Σεπτεμβρίου, κάτι εύκολα προσβάσιμο σε όλα τα ψηφιακά ημερολόγια. Πρόκειται για κινητή γιορτή που φέτος (2024) πέφτει στις 2 με 4 Οκτωβρίου. Είναι σχεδόν βέβαιο πως κάποια χρονιά συμπτίπτει με την 11η Σεπτεμβρίου, όμως αυτό δεν συνέβη το 2001.

Ύστερα, όπως υπογραμμίζει ο Guardian, η τότε κυβέρνηση του Ισραήλ, μετά την επίθεση, προσπαθούσε να βρει επαφή για την τύχη των 4.000 Ισραηλινών πολιτών στη Νέα Υόρκη την 11η Σεπτεμβίου. Ένας μικρός αριθμός εξ αυτών εργάζονταν στα κτίρια του Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου. Το fake news πήρε σάρκα και οστά και οι 4.000 Ισραηλινοί, έγιναν «4.000 Εβραίοι που δεν πήγαν στην εργασία τους».

Η θεωρία αυτή βασίστηκε στον τύπου του Λιβάνου (Αλ Μανάρ) και άλλων αραβικών χωρών και σε ιστοσελίδες νεοναζί και υπέρμαχων της λευκής φυλής (white supremacists). Ειδικά στον αραβικό κόσμο, αυτή η θεωρία είναι κάτι-σαν-πραγματικότητα ακόμα και σήμερα.

Ο Αιγύπτιος Δημοσιογράφος Γιόσρι Φούντα, αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του γραφείου του τηλεοπτικού σταθμού Al-Jazeera στο Λονδίνο, το 2001 απέριψε αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας ως έργο «ημιμαθών ανθρώπων». Η Αλ Μανάρ, η πηγή της ιστορίας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της είναι «το πρώτο αραβικό ίδρυμα που οργάνωσε έναν αποτελεσματικό ψυχολογικό πόλεμο κατά του σιωνιστικού εχθρού». Ο Φούντα το περιγράφει ως «Χεζμπολάχ-TV».

«Υπάρχουν εκατοντάδες θεωρίες συνωμοσίας ελλείψει αδιάσειστων αποδείξεων», λέει. «Αυτές οι ιδέες χτυπούν ένα νεύρο (πιάνουν) σε όσους δεν απολαμβάνουν πολύ βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες».

Η πιο εξελιγμένη αεροπειρατεία όλων των εποχών

Το περίεργο είναι πως τα στοιχεία που προσκομίστηκαν, από τις σχολές πιλότων που έμαθαν να πιλοτάρουν τα μέλη της Αλ Κάιντα λέγοντας πως «δεν με ενδιαφέρει να στρίβω», μέχρι τα βίντεο και τις εκ των υστέρων φωτογραφίες, αλλά και η άρνηση της κυβέρνησης Μπους να ζητήσει την έκδοση των Σαουδαράβων χρηματοδοτών της Αλ Κάιντα ή η άδικη στοχοποίηση του Ιράκ στον Πόλεμο κατά της Τρομοκρατίας δείχνουν μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Με αποδείξεις.

Ναι υπήρχε εκ των υστέρων συνωμοσία, είναι γνωστή, όμως δεν αφορούν καμία από όσες αποδομήθηκαν παραπάνω. Η συνωμοσία της 11ης Σεπτεμβρίου, αφορούσε μόνο το αφήγημα το οποίο ήθελε να περάσει η Αμερική στο κοινό της και το γεγονός πως άφησε τους χρηματοδότες της επίθεσης και την Σαουδική Αραβία στο απυρόβλητο. Ύστερα, αφορά τους κρατούμενους για τον σχεδιασμό της επίθεσης που δεν έχουν εμφανιστεί σε δίκη.

Οι Μουτζαχεντίν του Αφγανιστάν (σ.σ. Μαχητές της Πίστης) και ο Οσάμα μπιν Λάντεν πήραν όπλα, χρήματα και τεχνογνωσία από τις ΗΠΑ για να πολεμήσουν τους Σοβιετικούς και το Κομμουνιστικό Κόμμα Αφγανιστάν, με την μετεξέλιξη μερίδας των Μουτζαχεντίν να είναι οι Ταλιμπάν και πολλά μέλη της Αλ Κάιντα. Χαρακτηριστικοί είναι οι τίτλοι τέλους του Ράμπο ΙΙΙ που ευχαριστούν τους γεναίους Μουτζαχεντίν, τότε στις εποχές που το σινεμά ήταν μόνο προπαγάνδα.

Πηγές: Popular Mechanics, Guardian, Al Jazeera