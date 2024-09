Η Ινές Ντε Ραμόν (Ines de Ramon) ήρθε για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας για τη σχέση της με τον Αμερικανό ηθοποιό Paul Wesley , διάσημο για το ρόλο του στην τηλεοπτική σειρά The Vampire Diaries .

Ωστόσο, πέρα από τη σχέση της με τις διασημότητες, η Ines de Ramon είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή «σύντροφος» του Μπραντ Πιτ. Είναι μια επιτυχημένη επαγγελματίας με εντυπωσιακή καριέρα, πάθος για την ευεξία και έναν τρόπο ζωής που αντικατοπτρίζει τη διακριτική και κομψή προσωπικότητά της.

Η Inès de Ramon αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Γενεύης, στην Ελβετία, όπου απέκτησε πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Με αυτό το στέρεο ακαδημαϊκό υπόβαθρο, ξεκίνησε την καριέρα της στη βιομηχανία πολυτελών κοσμημάτων.

Έχει εργαστεί για διάφορους μεγάλους οίκους, μεταξύ των οποίων οι Christie’s και De Grisogono, ενώ κατείχε επίσης θέση στην Anita Ko, μια διάσημη μάρκα κοσμημάτων με έδρα το Λος Άντζελες. Η εργασία της στον τομέα της πολυτέλειας χαρακτηρίζεται από μια έντονη αίσθηση της μόδας, του στυλ και μια βαθιά κατανόηση των προσδοκιών των απαιτητικών πελατών.

Η Ines de Ramon βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας κυρίως λόγω της σχέσης της με τον Paul Wesley . Οι δυο τους εντοπίστηκαν για πρώτη φορά μαζί το 2018 και η σχέση τους επισημοποιήθηκε το 2019, όταν ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια ιδιωτική τελετή.

Ωστόσο, παρά το δημόσιο ενδιαφέρον, η Ines de Ramon προτιμούσε πάντα να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κρατώντας την προσωπική της ζωή μακριά από τις παρεμβάσεις των μέσων ενημέρωσης. Το 2022, αναφέρθηκε ότι το ζευγάρι είχε αποφασίσει να χωρίσει. Αν και οι λεπτομέρειες του χωρισμού τους κρατήθηκαν ιδιωτικές, ο χωρισμός έφερε την Ines ξανά στο προσκήνιο.

