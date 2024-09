Η 26χρονη ακτιβίστρια με καταγωγή από τις ΗΠΑ και την Τουρκία, Αϊσενούρ Εζγκί Εϊγκί υπέκυψε στα τραύματά της σήμερα Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου αφού πυροβολήθηκε στο κεφάλι από τον ισραηλινό στρατό που διεξάγει πολυήμερη και πολύνεκρη επιχείρηση στη Δυτική Όχθη.

Η ακτιβίστρια δέχθηκε τα πυρά των Ισραηλινών στρατιωτών στην Μπέιτα, μια κωμόπολη στα νότια της Ναμπλούς, όπως αναφέρει το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Ιατρικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι η 26χρονη ακτιβίστρια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ραφίντια της Ναμπλούς και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παρά τις προσπάθειες των ιατρικών ομάδων να τη σώσουν, απεβίωσε λόγω των σοβαρών τραυμάτων της.

A female international solidarity activist, an American of Turkish decent, has succumbed to her wounds sustained earlier today after being shot directly to the head by Israeli occupation soldiers in the town of Beita, north of the occupied West Bank. pic.twitter.com/K5yPzfKH2u

— Quds News Network (@QudsNen) September 6, 2024