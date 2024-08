Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τη στρατιωτική του επιχείρηση στη βόρεια Δυτική Όχθη.

«Οι τελευταίες εξελίξεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας από το Ισραήλ, είναι βαθιά ανησυχητικές», έγραψε ο Γκουτέρες στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Καταδικάζω κατηγορηματικά την απώλεια ζωών, ανάμεσά τους και παιδιών, και καλώ για την άμεση διακοπή αυτών των επιχειρήσεων», πρόσθεσε.

Latest developments in the occupied West Bank, including Israel’s launch of large-scale military operations, are deeply concerning.

I strongly condemn the loss of lives, including of children, and I call for an immediate cessation of these operations. pic.twitter.com/ufTWrPcUT7

