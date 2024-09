Τραγικό δυστύχημα συνέβη στην ανατολική Κίνα. Ένα δημόσιο σχολικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε πλήθος παιδιών έξω από σχολείο με αποτέλεσμα τουλάχιστον 10 άτομα να χάσουν τη ζωή τους ή να τραυματιστούν.

Από το δυστύχημα τουλάχιστον 11 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσα τους και μαθητές. Σύμφωνα με πληροφορίες του Xinhua οι μαθητές στέκονταν έξω από την είσοδο ενός γυμνασίου στην πόλη Ταϊάν της επαρχίας Σαντόνγκ όταν συνέβη το περιστατικό στις 7 το πρωί (τοπική ώρα).

«Προς το παρόν, περισσότεροι από 10 μαθητές έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί», ανέφερε το Xinhua, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Το λεωφορείο ήταν ειδικά προσαρμοσμένο για τη μεταφορά μαθητών.

Τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος διερευνώνται. Πολλά δημόσια σχολεία στην Κίνα άνοιξαν ξανά για το νέο ακαδημαϊκό έτος αυτή την εβδομάδα. Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα συμβαίνουν συχνά στη χώρα λόγω των χαλαρών προτύπων ασφαλείας και της εκτεταμένης άτακτης οδήγησης.

Υπενθυμίζεται δε ότι τον περασμένο Ιούλιο, η αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι ένα όχημα έπεσε πάνω σε πεζούς στην κεντρική πόλη Τσανγκσά, σκοτώνοντας οκτώ ανθρώπους και τραυματίζοντας πέντε.

🤍🤍🤍 More than 10 students were killed and injured Tuesday morning as a bus crashed into a sidewalk near school gate in Dongping, E. China’s Shandong Province pic.twitter.com/0rHfSeRgjY

