Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας αγνοείται αφού ελικόπτερο που επέστρεφε από αποστολή πυρόσβεσης συνετρίβη στον ποταμού Δούρο, στη βόρεια Πορτογαλία.

Ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου σώθηκε και νοσηλεύεται με κατάγματα στα πόδια.

Στο ελικόπτερο επέβαινε μια ομάδα πέντε ειδικών της Μονάδας Προστασίας και Αρωγής. Οι δύο βρέθηκαν νεκροί στα συντρίμμια και άλλοι δύο εντοπίστηκαν επίσης νεκροί κοντά στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου, το οποίο κόπηκε στα δύο, ανέφερε ο διοικητής της λιμενικής αρχής του Δούρου, Ρούι Σίλβα Λαμπρέια.

Four Police Officers Die in Helicopter Crash in Portugal, One Still Missinghttps://t.co/rzmpCOg6Gn #Portugal pic.twitter.com/0F8ZWLl40s

— Bobnews24.com (@Bobnews24C) August 30, 2024