Ο 16χρονος Τζαμάρι Ράιντ, λάτρευε να ψαρεύει, παρά τις έντονες αντιρρήσεις του πατέρα του, που ανησυχούσε ότι κάποια στιγμή θα συνέβαινε το μοιραίο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο μαθητής γυμνασίου εξαφανίστηκε τη Δευτέρα 26 Αυγούστου, ενώ βρισκόταν μόνος του στη θάλασσα. Έκανε ψαροντούφεκο στην βόρεια περιοχή του νησιού, κοντά στη δημοφιλή τουριστική πόλη Μοντέγκο Μπέι.

Οι ψαράδες βρήκαν το πτώμα του ανήλικου ψαροντουφεκά ένα 24ωρο μετά την εξαφάνισή του, με τραύματα που συνάδουν με επίθεση καρχαρία, δήλωσε η αστυνομία. Σύμφωνα με το CBS, οι ψαράδες επίσης παρατήρησαν να κινείται κοντά ένας καρχαρίας τίγρης, ο οποίος έψαχνε τροφή και ήταν ιδιαίτερα επιθετικός. Συμπέραναν ότι ο συγκεκριμένος καρχαρίας ήταν ο δράστης της επίθεσης

Το ανατριχιαστικό είναι ότι ακόμα συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ανεύρεση της κομμένης κεφαλής του παιδιού, καθώς το πτώμα του ξεβράστηκε ακέφαλο. Οι ψαράδες της περιοχής προσπαθούν να εντοπίσουν και να θανατώσουν τον καρχαρία, και να ανοίξουν το στομάχι του για να βρουν τα υπολείμματα του νεκρού.

Boy, 16, decapitated by shark in attack as he swam off coast at tourist hotspot https://t.co/YJ0AJouM0N pic.twitter.com/0Gyg02qc04

— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) August 29, 2024