Οι διακοπές της 4ης Ιουλίου μετατράπηκαν σε εφιάλτη για τους λουόμενους στην παραλία γύρω από το Σάουθ Πάντρε Άιλαντ του Τέξας.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η αστυνομία ανέφερε πως δύο άτομα δαγκώθηκαν από έναν καρχαρία και άλλα δύο άτομα ήρθαν σε επαφή μαζί του αλλά δεν τραυματίστηκαν σοβαρά.

Τουλάχιστον μία από τις επιθέσεις χαρακτηρίστηκε ως σοβαρή καθώς ο καρχαρίας κατάφερε να δαγκώσει το πόδι μιας γυναίκας.

Το βίντεο που κοινοποιήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X(πρώην Twitter) δείχνει το θαλασσινό νερό κοντά στην παραλία να γίνεται κόκκινο καθώς το αίμα αναβλύζει από την πληγή του θύματος.

Το βίντεο δείχνει άλλους λουόμενους να έχουν πλησιάσει τη γυναίκα και να της δίνουν τις πρώτες βοήθειες ενώ την βγάζουν από το νερό.

