«Μόλις συλλάβαμε τον πραγματικό ύποπτο», στο μακελειό στο Ζόλινγκεν, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της περιφέρειας της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Χέρμπερτ Ρέουλ, στη δημόσια τηλεόραση αργά το βράδυ του Σαββάτου (24/8).

Ο νεαρός άνδρας ομολόγησε ότι ευθύνεται για τους τρεις νεκρούς.

«Ο άνδρας που αναζητούσαμε όλη την ημέρα έχει, εδώ και λίγη ώρα, τεθεί (υπό κράτηση)», είπε, ο Χέρμπερτ Ρέουλ, προσθέτοντας ότι η αστυνομία διαθέτει στοιχεία για την καταδίκη του.

Σε ανακοίνωσή του στο Telegram, ο προπαγανδιστικός βραχίονας Amaq του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) ανέφερε ότι «ο δράστης της επίθεσης εναντίον μιας συγκέντρωσης χριστιανών στην πόλη Ζόλινγκεν της Γερμανίας ήταν στρατιώτης του Ισλαμικού Κράτους».

Το ΙΚ δήλωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε ως «εκδίκηση για τους μουσουλμάνους στην Παλαιστίνη και παντού», σε μια προφανή αναφορά στον πόλεμο του Ισραήλ με την παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισχυρισμός δεν έχει ακόμη επαληθευτεί. Γερμανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί τρομοκρατικό κίνητρο».

Σύμφωνα με τις εφημερίδες Bild και Spiegel, ο ύποπτος ήταν ένας 26χρονος Σύρος που έφτασε στη Γερμανία τον Δεκέμβριο του 2022 και του είχε χορηγηθεί ένα καθεστώς προστατευόμενης μετανάστευσης που συχνά δίνεται σε όσους διαφεύγουν από την εμπόλεμη χώρα.

Δεν ήταν προηγουμένως γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας ως εξτρεμιστής, ανέφεραν τα δημοσιεύματα.

“The suspected perpetrator of the #Solingen attack has been captured: More than 24 hours after the assault, the Syrian national Issa al H., 26, turned himself in to a police patrol on Saturday evening, according to @derspiegel . Security sources reported that his clothing was… https://t.co/xtyNSgxQhO

Εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε δηλώσει νωρίτερα στο AFP ότι οι αστυνομικοί είχαν συλλάβει έναν άνδρα σε επιδρομή σε ξενώνα για αιτούντες άσυλο, όχι μακριά από το σημείο της επίθεσης της Παρασκευής.

Νωρίτερα το Σάββατο, ένας εισαγγελέας δήλωσε ότι ένα άλλο άτομο είχε επίσης συλληφθεί: ένας 15χρονος ύποπτος για παράλειψη αναφοράς εγκληματικής πράξης.

Μάρτυρες φέρεται να είχαν δει τον έφηβο να συζητά την επίθεση λίγο πριν συμβεί με έναν άνδρα που θα μπορούσε να είναι ο δολοφόνος, δήλωσε ο Μάρκους Κάσπερς, εισαγγελέας του Ντίσελντορφ, δυτικά του Ζόλινγκεν.

Οι τρεις άνθρωποι που σκοτώθηκαν την περασμένη Παρασκευή ήταν άνδρες ηλικίας 56 και 67 ετών και μια γυναίκα 56 ετών, δήλωσαν οι Αρχές.

Τα θύματα δεν είχαν «κανέναν γνωστό δεσμό μεταξύ τους», δήλωσε ο Κάσπερς σε συνέντευξη Τύπου.

Τέσσερις από τους τραυματίες της επίθεσης βρίσκονται σε «σοβαρή» κατάσταση, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, αναθεωρώντας προς τα κάτω έναν προηγούμενο αριθμό πέντε ατόμων.

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς είχε δηλώσει ότι ο δράστης «πρέπει να συλληφθεί γρήγορα και να τιμωρηθεί».

Η επίθεση έλαβε χώρα ενώ χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για την πρώτη βραδιά του «Φεστιβάλ Διαφορετικότητας», μέρος μιας σειράς εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 650ης επετείου του Ζόλινγκεν.

Η Γερμανία έχει τεθεί σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για πιθανές ισλαμιστικές επιθέσεις.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου, ο κίνδυνος ισλαμιστικών συνωμοσιών έχει «επιδεινωθεί σημαντικά», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών, Νάνσι Φέιζερ, προειδοποιώντας ότι «η απειλή από την ισλαμιστική τρομοκρατία παραμένει υψηλή».

The Islamic State has claimed the attack in Solingen, Germany. In a statement by its official mouthpiece Amaq, IS said that one of its affiliates targeted a gathering of “Christians for the cause of Palestine and Muslims”. Three people were killed and 4 injured in a knife attack… pic.twitter.com/8KmyJcOWQd

