Η Κάμαλα Χάρις υποσχέθηκε στην ομιλία της στο συνέδριο των Δημοκρατικών στο Σικάγο ότι θα «κλείσει» συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνεχίζεται ο πόλεμος που κήρυξε το Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Είναι καιρός να συναφθεί η συμφωνία (για την απελευθέρωση) των ομήρων και για να τεθεί σε ισχύ κατάπαυση του πυρρός», είπε η Αμερικανίδα αντιπρόεδρος. «Χάθηκαν τόσες ζωές αθώων. Απελπισμένοι και πεινασμένοι άνθρωποι φεύγουν, πάνε από ένα μέρος στο άλλο για να προστατευθούν. Το εύρος των ανθρώπινων δεινών είναι συνταρακτικό», είπε.

«Θα ορθώνω πάντα το ανάστημά μου για να υπερασπιστώ το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται», είπε επίσης πάντως.

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν κι εγώ εργαζόμαστε για να τερματιστεί ο πόλεμος αυτός κατά τρόπο ώστε το Ισραήλ να είναι ασφαλές, οι όμηροι να αφεθούν ελεύθεροι, τα δεινά στη Γάζα να τερματιστούν και οι Παλαιστίνιοι να μπορέσουν να δουν να γίνεται πραγματικότητα το δικαίωμά τους στην αξιοπρέπεια, στην ασφάλεια, στην ελευθερία και στην αυτοδιάθεση», διαβεβαίωσε.

Το Al Jazeera σημειώνει ότι ελάχιστος χώρος παραχωρήθηκε στους Παλαιστίνιο – Αμερικανούς ή στους φιλοπαλαιστίνιους αντιπροσώπους στο συνέδριο των Δημοκρατικών παρά το πλήθος των διαδηλωτών που συγκεντρωνόταν καθημερινά σε κοντινή απόσταση.

Δείτε στιγμιότυπα από τις κινητοποιήσεις:

Night 5 of pro-Palestinian protests outside the #DNC.

Thousands marching, as @KamalaHarris prepares to speak.

Many say if she doesn’t shift her views on the war in Gaza, they won’t vote for her.

One man said he still would. “It’ll be easier to keep pressuring her than Trump.” pic.twitter.com/IzfhvBCAHh

— Maggie Vespa (@Maggie_Vespa) August 23, 2024