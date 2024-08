Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν όταν σημειώθηκε έκρηξη, σήμερα, σε μια φαρμακοβιομηχανία που ανήκει στην ιδιωτική εταιρεία Escientia, στο κρατίδιο Άντρα Πραντές της νότιας Ινδίας, ανέφερε ένας τοπικός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, σημειώθηκε έκρηξη σε έναν χημικό αντιδραστήρα κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος.

Οι περισσότεροι από τους τραυματίες φέρουν σοβαρά εγκαύματα και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της περιοχής.

A major accident occurred at the Escientia chemical factory located in the Pharma Special Economic Zone (SEZ) in Rambilli mandal of Anakapalli district when a reactor exploded, injuring at least 18 workers.

Μετά την έκρηξη ξέσπασε πυρκαγιά στο εργοστάσιο, που βρίσκεται στην Ειδική Οικονομική Ζώνη (SEZ) του Ατσουταπουράμ.

Δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στην περιοχή. Αξιωματούχοι ανέφεραν ωστόσο ότι ο πυκνός καπνός δυσκολεύει την επιχείρηση κατάσβεσης.

Η Escientia απασχολεί περισσότερους από 1.000 εργαζομένους και είναι μια από τις μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες σε αυτήν την Ειδική Οικονομική Ζώνη.

At least 2 people died and 18 were injured after an explosion in a reactor at the Escientia Pharma factory in the Atchutapuram Pharma SEZ in Anakapalli district

August 21, 2024