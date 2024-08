Οι έρευνες για τους έξι ανθρώπους που αγνοούνται μετά το ναυάγιο στη Σικελία ξεκίνησαν με το πρώτο φως της ημέρας. Οι δύτες φοβούνται ότι τα σώματα των αγνοούμενων έχουν παγιδευτεί μέσα στο σούπερ γιοτ που βυθίστηκε.

Αξιωματούχοι που συμμετέχουν στις έρευνες δήλωσαν ότι όσοι επέβαιναν στο σκάφος βρίσκονταν «στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή», με τις ελπίδες να έχουν ήδη εξανεμιστεί ότι κάποιος άλλος θα βρεθεί ζωντανός σήμερα το πρωί.

Ο Βρετανός μεγιστάνας της τεχνολογίας Μάικ Λιντς, η 18χρονη κόρη του Χάνα και ο πρόεδρος της Morgan Stanley, ο Τζόναθαν Μπλούμερ, είναι μεταξύ εκείνων που δεν έχουν βρεθεί ακόμη μετά τη βύθιση του σούπερ γιοτ Bayesian αξίας 30 εκατομμυρίων λιρών νωρίς το πρωί της Δευτέρας, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ο Σαλβατόρε Κοτσίνα, επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας στη Σικελία, δήλωσε ότι αγνοείται επίσης ο Κρις Μορβίλο, δικηγόρος στην Clifford Chance. Ο Μορβίλο εκπροσωπούσε τον Λιντς στην πρόσφατη δικαστική του μάχη.

Η εξάδα των αγνοούμενων συμπληρώνεται από τις συζύγους των Μπλούμερ και Μορβίλο, σύμφωνα με τον Κοτσίνα.

The six people missing after Mike Lynch’s superyacht sank on the coast on Sicily include the chairman of Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, and his wife, according to Italian authorities.

Luxury sailboat Bayesian was docked off the coast of Porticello when a… pic.twitter.com/SxgUTipieg

— Melissa Hallman (@dotconnectinga) August 20, 2024