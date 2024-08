Στον εντοπισμό και την ανάκτηση των σορών έξι ομήρων που είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, προχώρησαν οι Ισραηλινοί. Οι σοροί βρέθηκαν και ανακτήθηκαν κατά τη διάρκεια ολονύχτιας επιχείρησης στη Χαν Γιουνίς στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ ανέσυρε τα πτώματα των ομήρων: Alex Dancyg – 75 ετών, Yagev Buchshtav – 35 ετών, Chaim Peri – 79 ετών , Yoram Metzger – 80 ετών, Nadav Popplewell – 51 ετών, and Avraham Munder – 78 ετών.

Την είδηση επιβεβαίωσαν οι IDF.

Ειδικότερα, οι σοροί των ομήρων Nadav Popplewell και Yagev Buchshtab ανασύρθηκαν από τη Γάζα, ανακοίνωσε το κιμπούτς Nirim την Τρίτη, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Οι σοροί των ομήρων Haim Peri και Yoram Metzger ανασύρθηκαν επίσης από τη Γάζα, δήλωσε το κιμπούτς Nir Oz.

Νωρίτερα την Τρίτη, το κιμπούτς Nir Oz ανακοίνωσε ότι ο όμηρος Avraham Munder σκοτώθηκε στην αιχμαλωσία στη Γάζα.

