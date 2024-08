Η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 15 μέλη της ίδιας οικογένειας, μεταξύ των οποίων τρεις γυναίκες και εννέα παιδιά, σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα στη διάρκεια της περασμένης νύχτας στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας.

Όλοι σκοτώθηκαν από αεροπορικό πλήγμα εναντίον «του σπιτιού τους και γειτονικών αποθηκών στην αλ-Ζαουάιντα», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας Μαχμούντ Μπασάλ, ο οποίος πρόσθεσε ότι τα θύματα, τα εννέα από τα οποία ήταν ηλικίας από δύο ως 17 ετών, ανήκαν στην οικογένεια Άζλαχ.

At least 15 Palestinians were killed after bombing a warehouse used by displaced Palestinians as a shelter in Zawayda area central Gaza.

شهداء في قصف مستودع يؤوي نازحين في منطقة الزوايدة pic.twitter.com/LQzm87eE9y

— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) August 17, 2024