Νεογέννητα δίδυμα σκοτώθηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη Γάζα την ώρα που ο πατέρας τους ήταν σε τοπική κυβερνητική υπηρεσία για να δηλώσει τη γέννησή τους, όπως μεταδίδει το BBC.

Ο Άσερ και η Αϊσέλ ήταν μόλις τεσσάρων ημερών όταν ο πατέρας τους, ο Μοχάμεντ Αμπού αλ-Κουμσάν, πήγε να παραλάβει τα πιστοποιητικά γέννησής τους. Τότε οι γείτονές του, του τηλεφώνησαν για να τον ενημερώσουν ότι το σπίτι τους στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ είχε βομβαρδιστεί.

Aser and Aysal, twins born four days ago, were killed this morning in an Israeli airstrike, along with their mother Dr. Jumana, east of Deir al-Balah. The father was out of the house preparing their birth certificates, he returned home to find that his family is no longer there. pic.twitter.com/q4AnfZRt9h

