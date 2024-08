Τουλάχιστον 10 Παλαιστίνιοι έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε σχολείο, στο οποίο είχαν καταφύγει εκτοπισμένες οικογένειες στο δυτικό τμήμα της Πόλης της Γάζας, σύμφωνα με τις αρχές πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα, τις οποίες επικαλέστηκε το Reuters.

Κάνοντας έναν πρώτο απολογισμό, εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της Λωρίδας της Γάζας είχε δηλώσει προηγουμένως στο AFP ότι, ύστερα από ισραηλινό πλήγμα, μέλη της ανέσυραν «επτά πτώματα», πέντε ανδρών και δύο παιδιών, από τα συντρίμμια σχολείου στην Πόλη της Γάζας, στο οποίο είχαν καταφύγει χιλιάδες εκτοπισμένοι.

«Συνεχίζουμε να ψάχνουμε για πτώματα κάτω από τα ερείπια του σχολείου Μουστάφα Χάφιζ», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Μαχμούντ Μπάσαλ σε δηλώσεις που έκανε στο AFP.

«Υπάρχουν τουλάχιστον 15 τραυματίες, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, αφού ένα ισραηλινό αεροσκάφος έριξε μια βόμβα στον δεύτερο όροφο του κτιρίου που φιλοξενούσε χιλιάδες εκτοπισμένους», πρόσθεσε ο ίδιος.

Το AFP δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή τον απολογισμό αυτόν.

Δείτε ανάρτηση του Quds News Network για τα σημερινά χτυπήματα του Ισραήλ:

An summary of the atrocities perpetrated by the Israeli regime in Gaza during the last few hours pic.twitter.com/6Wq98mnUiG

— Quds News Network (@QudsNen) August 20, 2024